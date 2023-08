Bénin : ouverture à Cotonou du colloque sous-régional  autour des questions sécuritaires

Le colloque sous régional autour des questions sécuritaires s’est ouvert dans la matinée de ce jeudi 31 août 2023, dans la salle Madiba de l’Hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou.

L’organisation Internationale pour la Migration (OIM) en partenariat avec l’Amicale Béninoise du Centre d’Etude Stratégique de l’Afrique (ABECESA) organise depuis la matinée de ce jeudi 31 août 2023, un Atelier d’échange et de partage d’expérience sur l’engagement des communautés sur les questions de sécurité, autour du thème : « Fondement et implications de l’Extrémisme Violent Tendant au terrorisme en Afrique de l’Ouest : cas du Bénin ».

Bénin : ouverture du colloque sous-régional autour des questions sécuritaires

L’objectif général de ce colloque qui va durer deux jours et réuni près de cent cinquante participants à savoir les Autorités Administratives, les Organisations de la Société Civile, les Chercheurs en Gouvernance des Frontières et les membres du Centre d’Etude Stratégique de l’Afrique est « d’échanger et de partager les expériences sur les meilleures approches dans le domaine de la mise en œuvre de l’engagement communautaire au Bénin ».

Dans son mot de bienvenue, la Directrice-Pays de l’Organisation Internationale de la Migration, Mme Mame Diarra Kane, a salué les efforts du gouvernement béninois dans la gestion du flux migratoire, mais a également réitéré l’engagement de l’OIM à les accompagner. « L’OIM, à travers ma voix, salue le gouvernement du Bénin et le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique pour avoir compris les enjeux de la migration et avoir adopté le système MIDAS, un outil de gestion du flux migratoire. Nous serons toujours à ses côtés pour nous assurer que la couverture du système MIDAS s’étende à l’ensemble du pays », a souligné la Directrice-Pays de l’OIM.

Rogatien Biaou, Président de l’ABECESA, dans son discours d’ouverture a d’abord invité tous les participants à tenir une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de l’extrémisme violent et des attaques terroristes répétées en Afrique de l’Ouest, notamment dans l’espace Sahélo-Sahélien et particulièrement le Bénin. Il a aussi manifesté sa gratitude à l’endroit de tous les participants présents au colloque. A l’en croire, cet atelier, qui s’ouvre ce jour, était prévu pour se tenir initialement les 21 et 22 octobre 2022, après la conférence grand public sur l’extrémisme et le genre en juillet 2022.

Après avoir remercié les partenaires et les sponsors du colloque, il a énuméré les cinq objectifs autour desquels vont tourner ces assises de deux jours. Ces objectifs s’énumèrent comme suit :

procéder à une analyse approfondie des fléaux que sont l’extrémisme violent, le Djihadisme et le terrorisme ;

essayer d’expliquer et de comprendre ces trois fléaux en évoquant leurs causes réelles ;

approuver des recommandations et des suggestions, qui à terme, si elles sont effectivement prises en compte pourraient être appliqués pour mettre fin aux attaques répétées ou tout au moins réduire leurs impacts négatifs ;

lancer la création d’un réseau des organisations de la société Civile œuvrant pour la paix, la sécurité, le développement et la prévention de l’extrémisme violent tendant au terrorisme;

susciter chez les béninois et tous les autres peuples de l’Afrique de l’Ouest la volonté d’agir, de bien agir et de vite agir.

A la suite de la présentation de ces cinq objectifs, il a déclaré ouvert le colloque sous régional. Il faut noter que cet atelier qui s’est ouvert ce matin va prendre fin le vendredi 1er septembre 2023.