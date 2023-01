Bénin – Ordre des avocats: Me Angelo Hounkpatin désigné nouveau bâtonnier

Le barreau béninois a un nouveau bâtonnier. Il a pour nom Me Angelo Hounkpatin, Il a été investi dans sa nouvelle charge le jeudi 5 Janvier 2023 en remplacement de Me Prosper Ahounou.

Désigné bâtonnier du barreau du Bénin le samedi 18 décembre 2021, Me Angelo Hounkpatin a pris officiellement fonction le jeudi 5 Janvier 2023. C’était à l’occasion de la rentrée solennelle des avocats qui a eu lieu dans la Maison de l’avocat sise dans l’enceinte du Tribunal de Cotonou.

Le nouveau bâtonnier de l’ordre des avocats , Me Angelo Hounkpatin, remplace Me Prosper Ahounou qui a bouclé 3 ans à la tête de la structure faîtière des hommes en toge noire. Le nouveau bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin entend poursuivre les réformes de son prédécesseur tout en renforçant les acquis. « Je veux être le bâtonnier de tous sans exception aucune« , a laissé entendre Me Angelo Hounkpatin.

La rentre solennelle qui a servi de tremplin à la cérémonie de passation de charge s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités dont Me Marie Elise Gbèdo, Me Robert Dossou, le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, le préfet du Littoral, Alain Orounla, le président de l’Ordre des huissiers du Bénin, des anciens bâtonniers, de l’Union des jeunes avocats du Bénin, des bâtonniers de l’Uemoa.

Il faut rappeler que selon les textes de l’ordre des avocats, le successeur du bâtonnier en fonction est désigné un an avant la fin du mandat en cours.