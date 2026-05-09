Bénin: Olivier Boko transféré à la prison civile de Cotonou

L’homme d’affaires Olivier Boko a été transféré, ce jeudi 7 mai 2026, de la maison d’arrêt de Missérété vers la prison civile de Cotonou, selon des informations rapportées par Bip Radio.

Les raisons de ce transfèrement n’ont pas été précisées. Condamné le 30 janvier 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à vingt ans de réclusion criminelle pour complot contre l’autorité de l’État, Olivier Boko était considéré comme l’un des proches les plus influents du président Patrice Talon avant ses ennuis judiciaires.

L’ami de longue date et considéré par bon nombre de béninois comme le numéro 2 du régime de la rupture, Olivier Boko a été condamné au même titre que l’ancien ministre des sports, Oswald Homeky.

Condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l’issue d’un procès dont il a refusé d’interjeter appel, le transfèrement de Olivier Boko marque une nouvelle étape dans le suivi de son dossier judiciaire, dont les développements continuent de susciter une forte attention au sein de l’opinion publique.