Bénin: nouvelle recrue de Loto Popo, Folly Gbadoegan dévoile ses objectifs

Arrivé libre cet été à Loto Popo après la fin de son bail avec ASC Kara, Folly Gbadoegan a dévoilé ses objectifs sous les couleurs du club béninois. Et l’attaquant togolais veut aider sa nouvelle famille à se qualifier pour la phase finale de la Coupe CAF.

Folly Gbadoega retrouve le championnat béninois. L’attaquant togolais s’est engagé pour deux saisons avec Loto Popo, soit jusqu’en 2025. Libre à la fin de son bail avec l’ASC Kara, l’ancien pensionnaire des Dragons de l’Ouémé a décidé de poursuivre sa carrière en Ligue Pro.

« C’est tout un plaisir pour moi d’avoir signé dans ce club (AS Loto, ndlr). C’est un nouveau challenge pour moi et je suis là pour le prouver, pour donner le meilleur de moi-même. J’entre dans les objectifs du club », a-t-il confié au média du club de Grand-Popo.

Vice-champion du Bénin en titre, Loto Popo va affronter le club marocain de FUS Rabat au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Une mission dantesque pour les Loto Boys qui n’ont jamais atteint les phases finales d’une compétition de la CAF. De quoi motiver d’avantage Folly Gbadoegan qui est déterminé à qualifier son équipe pour le tournoi continental.

« J’aime jouer collectif, et avec mes coéquipiers, on va essayer d’apporter plus pour la qualification à la coupe CAF (phase de groupe, ndlr). J’ai à cœur de reprendre le titre de champion du Bénin avec mes coéquipiers », a-t-il ajouté.

Pour rappel, les matchs aller de ce premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF se dérouleront les 18, 19 et 20 août 2023. Quant aux matchs retour, ils auront lieu les 25, 26 et 27 août.

