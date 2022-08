Bénin: nom et détails sur le nouveau parti qui naitra de la fusion UP-PRD

Le parti Union Progressiste conduit par le professeur Joseph Djogbénou et le Parti du Renouveau Démocratique de Me Adrien Houngbédji vont désormais se mettre ensemble. L’annonce sera officiellement faite demain samedi 6 Août 2022.

Les responsables des partis Union Progressistes et ceux du Parti du Renouveau Démocratique se donnent la main pour mener ensemble les prochains combats politiques. Le bruit de couloir sur leur fusion prochaine sera en effet effectif ce samedi 6 Août. La déclaration officielle de la naissance du nouveau parti politique sous les cendres de l’union progressiste et du parti du renouveau démocratique sera faite à Porto Novo au domicile de l’ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji.

Vers la création d’un nouveau parti et non d’une fusion d’un parti dans l’autre

Selon les indiscrétions sur ce projet, le parti du renouveau démocratique ne va pas disparaitre dans les entrailles du baobab géant et ce dernier ne sera pas absorbé par le parti arc-en-ciel. Il s’agit plutôt d’un processus de création d’un nouveau parti politique qui préservera les attributs essentiels du PRD et de l’UP.

Le nouveau parti qui naitra du rapprochement UP-PRD aura selon les indiscrétions pour dénomination » UPPRD » avec les logos originels des deux formations politiques. Une porte de sortie certainement pour le PRD de mettre Adrien Houngbédji totalement fragilisé et qui peine à entamer la remontada annoncée.

Dans le cadres des joutes électorales qui s’annoncent, les deux formations politiques bien que ensemble élaboreront de façon indépendante leur liste et conserveront leur fief respectif.