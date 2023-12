Bénin – Niger: réaction de Nathalie Yamb sur la main tendue de Talon à Tchiani

- Publicité-

Dans son message à la nation béninoise jeudi 21 Décembre devant les députés, le président Patrice Talon a tendu la main aux nouvelles autorités du Niger tout en leur indiquant ce que la communauté internationale attend d’elles. Un discours d’apaisement qui a suscité la réaction de Nathalie Yamb qui a tenu à faire certaines clarifications.

La réaction de la panafricaniste Nathalie Yamb n’a pas tardé après le discours du président Patrice Talon devant l’Assemblée nationale ce jeudi 21 décembre 2023.

Dans son allocution, Patrice Talon appelle les putschistes nigériens à clarifier leur position et à engager le dialogue. Cependant, selon Nathalie Yamb, quatre conditions doivent être remplies avant toute négociation des nouvelles autorités de Niamey avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans un tweet, Nathalie Yamb estime que

le Niger est un pays souverain.

• Ensuite, que les questions abordées relèvent des affaires intérieures du Niger

• Puis, que les positions de la Cedeao ne peuvent avoir aucune valeur de décision, mais restent de simples avis consultatifs.

• Et enfin, que les actes illégaux posés par la Cedeao ayant eu des conséquences dommageables sur les populations et sur l’Etat du Niger, il faudra poser sur la table la question de leur réparation.

Sous sanctions de la Cédéao depuis le coup d’État du 26 juillet dernier, le Niger est isolé dans la sous-région et aussi à l’international. Au dernier Sommet de la Cédéao tenu le 10 décembre à Abuja, les sanctions ont été maintenues et la libération du président déchu, Mohamed Bazoum reste l’issue de sortie pour les putschistes.

L’extrait du message de Patrice Talon

« …C’est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd’hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d’Etat sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques.

La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l’avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant aligné avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu’avec la communauté internationale.

Il est clair, cependant, que le Bénin n’a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations, de leur rendre la vie encore plus difficile.

C’est pourquoi notre diplomatie n’a pas manqué d’adresser, de manière discrète et répétée, des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car, nous sommes convaincus qu’il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte.

Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale.

Ce qui n’est pas encore le cas. C’est dire que la balle est dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d’entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient.

Autrement, ce serait un blanc-seing donné à quiconque voudrait, par les armes, déstabiliser nos Etats et remettre en cause la démocratie. Or, nous avons plus que jamais besoin, au regard de la situation dans le monde, que dans nos pays, le pouvoir d’Etat soit de plus en plus stable pour mettre fin à la marginalisation du continent. »