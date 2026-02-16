Bénin: Nathanaël Koty s’engage pour les nouveaux défis d’Abomey‑Calavi

La commune d’Abomey‑Calavi a un nouveau maire. À l’issue des travaux du conseil communal, Nathanaël Koty a été élu pour diriger l’exécutif municipal, succédant à l’édile précédent à la tête de l’une des plus importantes communes du pays.

Lors de la session d’installation, les conseillers communaux ont porté leur choix sur Nathanaël Koty, qui occupe désormais la fonction de maire pour la mandature en cours. Il sera assisté dans ses fonctions par les adjoints municipaux désignés conformément aux dispositions statutaires.

La prise de fonctions de la nouvelle équipe municipale s’inscrit dans le cadre du renouvellement des autorités locales à la suite des élections communales du 11 janvier 2026. Les principales missions confiées au maire et à son exécutif sont orientées vers l’amélioration des services de base, la mise en œuvre des actions de développement local et la réponse aux attentes des populations en matière de gouvernance de proximité.

Dans son allocution d’investiture, Nathanaël Koty a appelé à l’unité et à la collaboration entre toutes les forces vives de la commune, soulignant la nécessité d’engager des actions concertées pour renforcer le développement socio-économique d’Abomey-Calavi.