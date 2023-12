Bénin: Moov Money distribue 450 téléphones avec deux mois de forfaits illimités à ses clients

- Publicité-

Money Money a procédé à la remise de lot aux 10 derniers gagnants de son jeu concours Programme A point Moov Money le vendredi 22 décembre 2023 à la direction générale de Moov Africa Bénin à Cotonou.

Moov Africa Bénin a crée une ambiance festive lors de la remise des lots aux 10 derniers gagnants du jeu concours « Promo A point Moov Money », le vendredi 22 décembre 2023. Karelle Kikissagbé, responsable relation Client Moov Money, a exprime sa satisfaction quant au succès de cette promotion et à la réalisation des objectifs visés.

« Nous sommes heureux de savoir que nous avons beaucoup de clients qui nous font confiance et qui utilisent tous les services de Moov Money et qui nous préfère pour faire leur achat et qui les utilisent dans leur quotidien », déclare-t-elle.

Le programme « A point » a permis de sélectionner 450 gagnants à raison de 10 par jour, qui ont eu la chance de remporter des téléphones et deux mois de forfait internet illimité. Karelle se réjouit du fait que les objectifs fixés ont été pleinement atteints, témoignant de la confiance des clients et de leur fidélité envers Moov Money.

Elle souligne également la portée nationale de cette promotion, touchant aussi bien le nord, le centre que le sud du Bénin, démontrant ainsi l’engagement et l’utilisation étendue des services de Moov Money à travers le pays.

Les bénéficiaires ont exprimé leur félicité et leur confiance renouvelée envers Moov Africa. Raymond Montcho, l’un des gagnants, partage : « Avant, je n’y croyais pas, et comme c’est devenu réalité, je prie beaucoup pour Moov Africa. J’invite mes amis à s’abonner à Moov Money. » De même, Romance Ahouandjinou et Aurelle Assogba, tous deux bénéficiaires, ont manifesté leur surprise et gratitude envers Moov Money pour cette reconnaissance inattendue.

Au total, 450 chanceux à travers tout le territoire national ont été honorés dans le cadre du programme « A point » de Moov Money, chacun repartant avec un téléphone portable et deux mois de forfait internet illimité.

Cet élan de reconnaissance et de satisfaction témoigne de l’impact positif de Moov Money dans la vie quotidienne de ses utilisateurs, et continue de renforcer la confiance et la fidélité envers cette plateforme de services financiers.