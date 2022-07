Moov Africa a primé une dizaine d’entrepreneurs notamment du secteur de la boulangerie, dans le cadre de son challenge « Moov Money-GMB » lancé en partenariat avec la société les Grands Moulins du Bénin (GMB). La cérémonie de remise officielle de lots aux heureux gagnants s’est déroulée ce samedi 16 juillet 2022 au centre communautaire Eya de Cotonou.

Le challenge « Moov Money-GMB » lancé depuis le mois de novembre 2021, à l’endroit des clients qui s’approvisionnent auprès de la société Grand Moulin du Bénin a connu son épilogue. Les 10 gagnants retenus à l’issue de cette compétition ont été honorés ce samedi avec de gros lots en présence du directeur général de Moov Africa, son homologue des Grands Moulins du Bénin, les gagnants du challenge et tous ceux qui n’ont pas voulu se faire compter l’évènement.

Routeurs 4G Moov Africa avec un forfait illimité de six mois, un ordinateur portable de dernière génération avec une meilleure connexion internet et un pétrin flambant neuf, sont entres autres les lots reçus par les heureux gagnants sélectionnés dans le cadre de ce challenge qui consistait à faire des transactions cumulées d’au moins 20 millions de F CFA, dans la période du 13 novembre au 31 décembre 2021.

Pour le Directeur Général de Moov Africa, ce partenariat de taille entre le réseau GSM et les Grands Moulins du Bénin a été mis en place dans l’objectif d’offrir des moments de joie aux populations, conformément au credo de l’entreprise, celui de créer un monde nouveau pour les 5 millions d’abonnés de Moov Africa. « Dans la vie d’une entreprise, il faut toujours chercher et créer des petits moments de bonheur et de joie. Je suis vraiment très content et fier du travail abattu par les équipes de Moov Money et du GMB pour nous offrir le premier épisode du bonheur », a indiqué Omar Nahli, le premier responsable de Moov Africa Bénin.

Moov Africa récompense les gagnants du challenge Moov Money-GMB

Les récipiendaires aux anges…

Avec beaucoup d’émotions, Nephtalie Azilenon, la représentante de la société Couronne de vie qui a remporté le gros lot à l’issue de ce challenge a au nom de tous les récipiendaires, remercié le directeur général de Moov Africa et son homologue des Grands Moulins du Bénin pour cette noble initiative. « Je suis honorée et je remercie Moov Money pour ce challenge qui nous a permis de remporter le premier prix, un pétrin qui servira désormais à accroitre notre production dans notre boulangerie ».

De son côté, le Directeur général des Grands Moulins du Bénin a profité de l’occasion pour saluer le dynamisme de Moov Africa qui, à travers sa branche Moov Money facilite la vie professionnelle aux entrepreneurs notamment ceux du secteur de la boulangerie-pâtisserie avec un système de Monnaie électronique très efficace.

Lancement officiel de la saison 2 du challenge Moov Money-GMB

Cette cérémonie de remise de prix riche en couleur et agrémentée par une prestation artistique du célèbre slameur Gopal Das, a servi également de rampe pour le lancement officiel de la deuxième phase du challenge Moov Money-GMB. Fort de l’engouement qu’a suscité la première, Moov Money a en effet décidé de récidiver tout en ajoutant de nouveaux lots très intéressants à la deuxième saison qui va s’ouvrir du 1er août au 30 septembre 2022 prochain.

Pour participer à ce nouveau challenge, il vous suffira de vous approvisionner désormais auprès de l’industrie meunière les Grands Moulin du Bénin, faire vos opérations via Moov Money et surtout avoir une « sim accepteur » Moov Money qui vous servira à la validation des transactions. Les 10 premiers qui feront des opérations cumulées à hauteur de 50 millions durant cette période définie, seront sélectionnées et ensuite récompensées avec des lots.

« Du 10ème au 5ème lot, un routeur avec un forfait internet illimité d’un an, du 4ème au 3ème lot, un routeur avec une connexion internet d’un an. A partir du troisième lot, une connexion internet pour un an plus 50 sacs de farine de blé offert par les Grands Moulins du Bénin. Le Deuxième lot, une dotation de 500.000 F CFA pour financer l’acquisition d’un matériel de boulangerie avec 50 sacs de farine de blé. Le premier lot, une dotation d’un million de F CFA plus 50 sacs de farine de blé », a annoncé le responsable distribution de Moov Money.

A noter qu’à la fin de la cérémonie, un buffet a été offert à tous les participants de cette première édition de remise de prix aux gagnants du challenge Moov Money-GMB. Les regards sont donc désormais tournés vers la prochaine édition qui s’annonce déjà plus palpitante, en raison des nombreux lots mis en jeu.

