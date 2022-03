Bénin : Moov Africa lance le « Gaming League » avec de grandes surprises

Le réseau de téléphonie mobile Moov africa a lancé samedi la première édition du jeu concours « Gaming League ». C’était ce samedi 19 mars au Centre communautaire Eya, à Akpakpa Cotonou.

Et c’est parti pour quatre weekends d’intenses moments de jeux vidéo. Le réseau de téléphonie mobile Moov Africa a en effet lancé la première édition de la compétition « Gaming League ». Réservé aux amoureux des jeux FIFA 22 et le Tekken 7, ce concours aura lieu du 19 mars au 16 avril 2022 dans quatre villes du Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo et Parakou) et se déroulera en cinq étapes. Les phases qualificatives dans chacune des villes citées et la grande finale qui aura lieu à Cotonou.

La première journée de ces phases éliminatoires a eu lieu samedi 19 mars au Centre communautaire Eya, à Akpakpa Cotonou. L’évènement a réuni les pro-gamers, les gamers et le public. Regroupés, soit autour de FIFA 22, soit autour de Tekken 7, les habitués de manettes ont fait preuve d’ingéniosité pour remporter la mise.

Pour le directeur marketing et communication de Moov Africa Bénin, le but de cette initiative est de révéler les talents de gamers. « Le Gaming est en plein développement. Actuellement, l’industrie du Gaming dépasse de très loin toutes les autres industries de divertissement. Il faut savoir qu’au Bénin, il y a énormément de jeunes talents qui n’attendent qu’à être révélés », a déclaré Mostafa El Houti.

Après l’étape de Cotonou, le cap sera mis sur Abomey-Calavi, le 26 mars, Porto-Novo, le 2 avril et Parakou, le 9 avril. La grande finale est quant à elle prévue au 16 avril. « Nous avons mis les moyens qu’il faut pour que ça soit une réussite », a rassuré le directeur marketing et communication de Moov Africa Bénin.

Outre les vainqueurs de chaque journée qui repartiront avec 25 000 FCFA+ gadgets Moov, les champions de cette première édition de « Gaming League » décrocheront de nombreux lots. Moov Africa Benin offre pour le 1er prix 500.000 FCFA+PS5+ lots Moov Africa dans chaque catégorie de jeux (FIFA 22, Tekken 7) ; 300.000 FCFA+PS4+lots pour le 2e prix et 200.000 FCFA +PS4+lots pour le 3e prix.

« La jeunesse béninoise n’attend que ce genre d’évènement pour s’exprimer. C’est une première édition. Nous allons continuer de le faire jusqu’à ce qu’on ait des gamers qui peuvent compétir à l’international. C’est vrai qu’au niveau international, on ne voit pas trop de Béninois. Je pense que c’est l’occasion de les découvrir, de révéler des gamers qu’on pourra accompagner pour aller défendre les couleurs du Bénin », a ajouté Mostafa El Houti.

« Beaucoup de gens se sont entrainés avant de venir ici »

Cette initiative de Moov Africa a été très appréciée par la jeunesse béninoise qui a massivement répondu à l’appel du réseau de téléphonie mobile. Selon les organisateurs, plus de 1000 participants se sont inscrits. Pour Ralf12, Moov Africa a vu juste en lançant cette compétition qui permet aux gamers béninois disséminés à travers le pays de se retrouver et de confronter leurs talents: « Je suis là pour voir les gamers et essayer de se faire des amis (…) J’ai vu beaucoup de matchs. Ce que nous présentent les joueurs est très beau et on voit qu’il y a beaucoup de gens qui se sont entrainés avant de venir ici. Mais bon, on attend de voir la suite. »

« L’idée en générale est bonne. C’est un truc que j’ai pensé moi-même mettre en place mais que Moov ait lancé est encore plus impactant (…) Il y a plein de jeunes ici, plus d’une centaine je pense. Ils sont venus juste pour s’amuser, pour se défier, voir leur niveau (…) Moi, j’ai perdu d’entrée face à un adversaire plus fort que moi (…) J’ai joué à Tekken 7 sur PS4. C’est un jeu de combat direct, combat pur entre différents types de personnages (…) Il faut faire un choix au début…et il y a trois rounds par partie. A la fin, on voit celui qui gagne (…) J’ai perdu à 4 contre 6, voilà un peu », a pour sa part confié Tidjani, un développeur web.

Biri Okirikou, as de jeu vidéo et qui vient de remporter sa première victoire en FIFA 22, apprécie également cette initiative de Moov : « (…) C’est une belle initiative. Ça permet aux gens de venir jouer, connaitre de nouvelles personnes (…) Ca fait de bonnes connaissances et de bonnes expériences (…) Pour l’instant, je n’ai joué qu’un seul match que j’ai remporté face à un adversaire pas mal. La preuve, je ne l’ai battu que sur le score d’un 1 but à 0. C’est la preuve que le niveau y est. »

L’inscription est toujours ouverte pour les trois autres villes via le lien https://thegamesxperience.com/event/moov-africa-gaming-league/ ou via le 68066666 ou 68066868.