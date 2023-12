Bénin: Moov Africa inaugure sa nouvelle agence à Akassato et  fait des heureux gagnants

- Publicité-

Moov Africa Bénin a inauguré sa nouvelle agence à Akassato ce mercredi 27 décembre 2023. Les invités présents à cette cérémonie sont rentrés heureux avec des cadeaux.

Moov Africa Bénin se rapproche davantage plus proche de sa clientèle. Dans l’après-midi de ce mercredi 27 décembre 2023, Moov Africa Bénin a procédé à l’ouverture de sa nouvelle agence d’Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi. Cette cérémonie a connu la présence des autorités de la Cité Dortoir, mais aussi des chefs religieux.

A en croire monsieur Lahoussine Laaz, Directeur Commercial et Clientèle de Moov Africa Bénin, l’inauguration de cette nouvelle agence témoigne de la position qu’occupe Moov Africa sur le marché béninois. « Nous inaugurons aujourd’hui une agence digne de la position dans laquelle Moov Africa est sur le marché béninois, en tant qu’acteur majeur de télécommunication. Une agence qui soigneusement designée, est le fruit d’une étroite collaboration de toutes les directions de Moov Africa Bénin, à savoir la Direction Logistique et de ressources humaines, Direction Financière, Direction Marketing, nos prestataires, architectes », a déclaré le Directeur Commercial et Clientèle.

Il a poursuivi en dévoilant les raisons ayant poussé Moov Africa Bénin a jeté son dévolu sur cette ville de la commune d’Abomey-Calavi. « Nous avons vraiment voulu offrir à nos abonnés de cette ville de Calavi, une ville très dynamique, un meilleur cadre et idéal où le confort côtoie l’excellence du service rendu », a confié Lahoussine Laaz.

Pour conclure, le Directeur Commercial et Clientèle de Moov Africa Bénin a manifesté sa gratitude aux invités présents avant de réitérer l’engagement des collaborateurs de Moov Africa Bénin à offrir le meilleur, mais aussi le faire avec joie et reconnaissance.

Les autorités de la Commune d’Abomey-Calavi manifestent leur reconnaissance à Moov Africa Bénin

Le Représentant du Maire de la Commune d’Abomey Calavi, a remercié Moov Africa Bénin pour avoir porté son choix sur la Cité Dortoir. « C’est avec grand plaisir que nous accueillons cette grande et nouvelle agence de Moov Africa Bénin, qui vient d’être ouverte pour le bonheur de ses abonnés », a affirmé le Représentant du Maire.

Moov Africa Bénin fait des heureux gagnants

Pour permettre à ses abonnés de terminer l’année 2023 en beauté, Moov Africa Bénin a offert des cadeaux composés de Routeurs Wifi, de Pockets Wifi, des téléphones portables avec deux mois de connexion illimitée, mais aussi des tickets premium du Festival We Love Eya, suite à un jeu tombola. Très heureux, les gagnants ont manifesté leurs reconnaissances à Moov Africa Bénin.