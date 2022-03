Préoccupé par le bien être des enfants, Moov Africa a accompagné l’ONG Emergenza Sorrisi dans l’organisation de la 10ème édition de la mission chirurgicale au profit des enfants souffrant de malformations faciales. La cérémonie de lancement s’est déroulée dans la matinée de ce lundi 28 mars 2022 à l’hôpital de Zone de Ménontin en présence des autorités politico-administratives, du corps médical et des patients.

Moov Africa continue de montrer le bon exemple en matière d’action sociale au Bénin à travers son initiative « main dans la main » lancée depuis plus d’un an. Pour donc ramener le sourire dans les familles, la fondation Moov Africa a décidé de contribuer fortement à la mission médicale de chirurgie plastique et de réparation des becs de lièvre (fentes labio-vélo-palatine), du Noma, des séquelles de brûlures, et autres malformations de la face au profit des enfants.

« Redonner le sourire aux enfants »

Pour Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, cet appui de la fondation Moov Africa n’est qu’une représentation de l’initiative main dans la main, qui consiste à expliquer aux populations que le bénévolat n’est pas seulement une question d’argent. Elle n’a pas manqué de remercier toutes les parties qui vont travailler en synergie afin de redonner le sourire aux enfants au terme de ses sept jours d’interventions chirurgicales.

Bénin: Moov Africa appuie la 10ème édition de la mission médicale de chirurgie plastique au profit des enfants

Le président de l’ONG Emergenza Sorrisi Bénin, Eustache Akoto, dans son mot de bienvenue, a rappelé à l’attention de l’assistance que la conviction de l’organisation à but non lucratif épouse parfaitement l’adage populaire qui distingue que la santé est le capital le plus précieux de l’homme. Et c’est justement dans ce cadre que l’ONG, fidèle à la mission qu’elle s’est assignée, organise de façon périodique de mission chirurgicale à titre gracieux au profit de toute personne victime de malformation faciale telle que, becs de lièvre (fentes labio-vélo-palatine), des séquelles de brûlures et quelques tumeurs de la face. Il n’a pas fini son allocution sans avoir remercié la fondation Moov Africa pour sa contribution qui vient à point nommé.

Une initiative en phase avec le programme d’action du gouvernement du Bénin

Au nom du ministre des affaires sociales, la Directrice Départementale des affaires sociales du Littoral, a transmis ses vives félicitations pour toutes les initiatives qui cadrent avec le programme d’action du gouvernement et plus spécifiquement la politique nationale de protection sociale qui vise le bien-être de tous les enfants au Bénin. « Je voudrais compter sur l’appui des uns et des autres pour la réussite de cette mission. Je profite pour remercier la fondation Moov Africa qui n’hésite pas à répondre favorablement à tous les appels pour la protection de couche vulnérable au Bénin », a indiqué Mme Geneviève Arawo.

Après avoir rappelé le bien fondé et la pertinence d’une telle activité qui permettra de donner un visage humain aux enfants, le représentant du ministre de la santé a déclaré lancée officiellement, la 10 ème édition de la mission chirurgicale au profit des enfants souffrant de malformations faciales.

Il faut noter que parmi les patients retenus pour bénéficier de cette intervention chirurgicale qui va se dérouler pendant sept jours, la fondation Moov Africa a assuré la prise en charge complète de dix enfants. Un nombre pas du tout anodin qui constitue un signe annonciateur d’une nouvelle action humanitaire de taille qui sera dévoilée très prochainement.

Pour rappel, l’initiative main dans la main de la fondation Moov Africa vise à promouvoir la solidarité collective, et à proposer des actions de solidarité qui mettent en relation des associations, des projets et des bénévoles, de tous âges, abonnés ou non de Moov Africa et qui souhaitent donner un peu de leur temps pour une cause commune dans une logique de micro-solidarité.