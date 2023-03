Bénin – Miss influenceuse 2023: Perside Tansela clarifie sa prestation avec Richard Flash

Au cœur de la polémique depuis son élection en tant que Miss Influenceuse 2023 le vendredi 24 février dernier, Perside Tansela s’est prononcée sur sa prestation avec Richard Flash lors de la finale dudit concours de beauté qui s’est achevé par une violente bagarre et des contestations.

Pour le compte de la première édition du concours de beauté Miss Influenceuse, la gagnante Perside Tansela a clarifié la rumeur selon laquelle, elle serait très proche des organisateurs du concours sans pour autant nier l’importance de l’apparition de Richard Flash à ses côtés en tant que cavalier.

« Je fais partie des quelques unes qui n’ont pas été approchées, j’ai vu l’affiche, je me sui intéressée à l’affiche et je suis allée m’inscrire », a clarifié Perside Tansela sur K’F Week-end pour confondre les accusations de favoritisme divulguées sur les réseaux sociaux notamment Tiktok par certaines candidates qui estiment avoir aussi gagné le concours.

Selon elle, ce qui l’a départagé, c’est son speech et son cavalier de l’instant. « C’est mon speech, j’ai remarqué après que toute les filles se sont basées sur les votes et elles ont ignoré carrément le côté scénique de la chose. Je suis même en train de faire pression pour qu’on me ressorte les speechs de chacune d’entre nous pour qu’on puisse comparer », a t-elle exprimé.

Rencontre de Perside Tansela et Richard Flash

Perside Tansela reconnait que son cavalier, l’artiste chanteur Richard Flash, promoteur de la Centrale Company a joué un rôle important. Et pourtant, Richard Flash n’a été informé qu’à la veille de l’évènement. « Je lui ai dit ça le jeudi, à 23 heures (…), la veille de l’évènement je n’avais pas encore de cavalier et je courrais dans tous les sens », a-t-elle expliqué. Mais, confie t-elle, dans ses recherches, elle a rencontré Richard Flash alors qu’elle était dans un restaurant et en a profité pour lui faire cette doléance que l’artiste n’a pas rejeté.

« Il m’a dit: présente le projet, je lui ai fait un speech dont je ne peux même pas me rappeler », a-t-elle précisé. Dans son intervention, elle affirme mordicus qu’elle mérite amplement la couronne du concours miss Influenceuse 2023.

Pour rappel, la première édition du concours Miss Influenceuse s’est soldée par une violente bagarre entre les candidates dans la nuit du vendredi 24 février 2023 au palais des congrès de Cotonou.

Dans les séquences diffusées sur Tiktok, on peut voir clairement une violente altercation entre les candidates. Ces dernières qui prétendent avoir gagné le concours accusent les membres de jury de corruption et de mauvaise organisation.