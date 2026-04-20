Bénin: Me Magloire Yansunu retourne devant la CRIET ce lundi

Ce lundi 20 avril, Magloire Yansunnu, figure bien connu du barreau béninois, comparaît devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Les poursuites portent sur des faits qualifiés d’escroquerie, d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux. Une situation singulière pour un avocat rompu aux prétoires, désormais appelé à répondre de ses actes dans une affaire née d’une relation professionnelle.

À l’origine du dossier, un différend financier avec un ancien client dont Me Yansunnu avait assuré la défense après un licenciement. La procédure judiciaire ayant abouti, une indemnité de licenciement a été obtenue et décaissée. C’est à cette étape que le litige s’installe : le client estime ne pas avoir perçu, dans des délais raisonnables, la part qui lui revenait.

Saisi du différend, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin aurait proposé une clé de répartition des sommes entre les parties. D’après des sources concordantes, cette décision n’aurait pas été exécutée, faisant basculer l’affaire du terrain ordinal vers le pénal.

Le 13 avril, Me Yansunnu a été placé en détention provisoire.

Dans son entourage, la ligne de défense est claire : il s’agirait d’un désaccord sur le montant exact de la répartition des fonds recouvrés, et non d’une manœuvre frauduleuse.

Ce lundi, un collège de trois avocats assure sa défense, dans une salle d’audience qu’il connaît bien pour y avoir plaidé à de nombreuses reprises.

L’audience du jour s’annonce décisive pour la suite de la procédure. Elle dira si ce contentieux, né d’une relation avocat-client, relève d’un simple différend civil mal tranché ou d’infractions pénales caractérisées.