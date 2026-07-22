Bénin – Maroc: les détails des 14 accords stratégiques signés lors de la 7ᵉ Commission mixte

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération stratégique entre le Bénin et le Maroc, la 7ᵉ session de la Commission Mixte a abouti à la signature de plusieurs accords clés.

Publié le 22 juil. 2026 à 18:03 · Mis à jour le 22 juil. 2026

En effet ​à l’issue des travaux tenus le mardi 21 juillet 2026 à Cotonou, les deux pays ont concrétisé la redynamisation de leur partenariat stratégique.

Les chefs de diplomatie des deux nations ont procédé à la signature de 14 accords et conventions couvrant un spectre large d’interventions, allant de la sécurité à la justice, en passant par l’enseignement supérieur et le développement durable. Ces accords ont été signés dans les secteurs ci-après:

​Justice, sécurité et coopération judiciaire

​Un volet majeur de cette session est consacré au renforcement de la sécurité transfrontalière et de la chaîne pénale :

​ Entraide judiciaire pénale, extradition et transfèrement : Trois conventions juridiques clés fixent le cadre légal du transfèrement des personnes condamnées, de l’extradition et de l’entraide judiciaire en matière pénale.

: Trois conventions juridiques clés fixent le cadre légal du transfèrement des personnes condamnées, de l’extradition et de l’entraide judiciaire en matière pénale. ​ Sécurité et protection civile : Signature d’un accord sectoriel dans le domaine de la sécurité, complété par un protocole définissant les modalités financières d’exécution pour la protection civile.

: Signature d’un accord sectoriel dans le domaine de la sécurité, complété par un protocole définissant les modalités financières d’exécution pour la protection civile. ​Feuille de route Justice : Actualisation du plan d’actions conjoint dans le domaine de la justice.

​Éducation, formation et jeunesse

​Afin d’accompagner le développement du capital humain :

​ Bourses et stages : Extension pour la période académique 2026-2029 de l’accord-cadre régissant l’octroi de bourses d’études, de stages et de partages d’expertise au profit des étudiants et cadres béninois.

: Extension pour la période académique 2026-2029 de l’accord-cadre régissant l’octroi de bourses d’études, de stages et de partages d’expertise au profit des étudiants et cadres béninois. ​ Enseignement supérieur et recherche : Accord-cadre de coopération axé sur la recherche scientifique et l’innovation.

: Accord-cadre de coopération axé sur la recherche scientifique et l’innovation. ​ Formation professionnelle : Élargissement de la convention-cadre de formation professionnelle pour couvrir les années académiques 2026 à 2029.

: Élargissement de la convention-cadre de formation professionnelle pour couvrir les années académiques 2026 à 2029. ​Sports : Signature d’un mémorandum d’entente dédié aux sports et à la formation sportive.

​Économie, environnement et développement sectoriel

​Plusieurs ententes stratégiques visent à faciliter les échanges commerciaux et à promouvoir un développement durable :

​ Douanes et sécurité alimentaire : Accord d’assistance administrative mutuelle en matière douanière et protocole de coopération sur la sécurité sanitaire des aliments.

: Accord d’assistance administrative mutuelle en matière douanière et protocole de coopération sur la sécurité sanitaire des aliments. ​Tourisme et cadre de vie : Convention de partenariat pour le développement et la promotion touristique conjointe, assortie d’un mémorandum d’entente sur l’environnement et le développement durable.

Liste complète des 14 accords

1- Accord relatif à l’𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 mutuelle en matière douanière

2- Accord-cadre de 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝗻𝘀𝗲𝗶𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿, de la recherche scientifique et de l’innovation

3- Convention d’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 en matière pénale

4- Convention sur l’𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻

5- Convention sur le 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲̀𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗻𝗲́𝗲𝘀

6- Plan d’actions dans le 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, pour la période 2024-2025 (à actualiser)

7- Accord dans le domaine de la 𝘀𝗲́𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲́

8- Protocole relatif aux 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀 𝗱’𝗲𝘅𝗲́𝗰𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 dans le domaine de la protection civile

9- Protocole de coopération dans le domaine de la 𝘀𝗲́𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀

10- Convention-cadre de coopération dans le domaine de la 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 (période à étendre aux années académiques 2026 à 2029)

11- Accord-cadre de coopération relatif à l’𝗼𝗰𝘁𝗿𝗼𝗶 𝗱𝗲𝘀 𝗯𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲́𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀, 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 et de partages d’expertise (période à étendre aux années académiques 2026 à 2029)

12- Mémorandum d’entente dans le domaine des 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲

13- Convention de partenariat relative aux actions communes de 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲

14- Mémorandum d’entente dans le 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗱𝗲́𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲