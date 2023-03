Bénin – Marché de gros de Zopah: Patrice Talon s’enquiert de l’avancement des travaux (Vidéo)

Le Président de la République, Patrice Talon a effectué, ce jeudi 23 mars 2023, une descente dans la commune d’Abomey Calavi pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction du pôle agroalimentaire de l’agglomération du Grand Nokoué à Zopah.

Ce jeudi 23 mars 2023, le Président Patrice Talon a fait une descente sur le site de construction du pôle agroalimentaire de l’agglomération du Grand Nokoué à Abomey-Calavi. Il s’agit d’un projet de restructuration du plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest, le marché Dantokpa, dont la situation actuelle est source de nombreux dysfonctionnements internes et externes au sein de l’agglomération.

Le site va couvrir une superficie de 168ha 18 a 16 constituée d’un marché physique de gros, d’un abattoir et de bâtiments techniques et administratifs dans le Grand Nokoué à Abomey-Calavi. Le pôle agroalimentaire est composé de deux entrepôts frigorifiques à température positive intégrant des locaux spécialisés (boucherie, poissonnerie) ainsi que des locaux techniques et sanitaires ; de six zones de produits vivriers ; d’une zone Bâtiments techniques comprenant une caserne de pompiers, une station de traitement et d’épuration de déchets et un atelier de lavage ; une zone d’administration constituée de 3 bâtiments chacun comprenant un poste de police, une infirmerie et des bureaux pour la gestion du marché; une zone Restauration avec un restaurant (R+1) et 12 maquis ; une zone Entrée comprenant un poste de péage; une zone abattoir comprenant un abattoir de grands bovins et petits ruminants et un abattoir de porcins.