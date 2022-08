Bénin: « l’UDBN n’existe plus », le BR remet les pendules à l’heure

Le Bloc Républicain (BR) a enfin réagi à l’annonce de la suspension de l’accord de fusion entre l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (UDBN) et lui. Dans un communiqué en date du vendredi 19 août 2022, le BR a précisé qu’il avait déjà absorbé le parti de Claudine Prudencio et parle désormais de « l’ex-UDBN ».

Le Bloc Républicain s’étonne de la décision de l’ex-UDBN de suspendre l’accord de fusion signé en octobre dernier. « Le BR précise à travers le présent communiqué que l’accord de mise ensemble du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) consacre l’absorption de l’UDBN par le BR à tous les niveaux décentralisés du BR », lit-on dans le communiqué du parti dirigé par Abdoulaye Bio Tchané.

Le processus de mise en œuvre de l’accord a conduit à la prise en compte des militants régulièrement désignés par les responsables de l’ex-UDBN aussi bien dans les cellules (par cooptation), dans les sous sections, dans les comités de supervision communale et dans le Bureau politique du BR. Ccom/BR

Selon les explications du « cheval cabré », l’accomplissement des différents processus de l’accord de fusion, « l’absorption de l’ex UDBN est dès lors

effective ». En d’autres termes, l’UDBN n’existe plus et ne saurait donc se soustrait de cet accord de fusion signé.

Cette clarification rejoint celle de l’ancien député Guy Mitokpè qui avait signifié que « l’UDBN n’existe plus et ne saurait avoir des responsables, se réclamant comme tels au sein d’un Parti qui les a déjà avalé et digéré ».

Le BR compatit et encourage les militants et responsables de l’ex-UDBN

Le Bloc Républicain ne reste pas insensible aux éventuelles difficultés des militants et responsables de l’ex-UDBN à s’adapter à une nouvelle donne politique. « Nous comprenons que la perte de certains privilèges des anciens responsables de l’ex-UDBN à la suite de leur fusion dans un grand parti comme le BR pourrait susciter en eux des comportements antagonistes au nouvel esprit militant institué par la réforme du système partisan », a signifié le parti.

Face à cette situation, les responsables du BR estiment que la solution n’est pas dans le divorce. « Au lieu de croire qu’il est possible de défaire cette absorption de l’ex-UDBN par le BR, nous les encourageons plutôt à

persévérer dans le processus d’adaptation à la rigueur de la gouvernance politique que nous impose la réforme du système partisan pour de plus belles victoires politiques communes », ont-ils indiqué dans leur communiqué.

Ramener les responsables de l’ex-UDBN à la raison

Le BR ne compte pas laisser la situation ainsi. Il assure de sa disponibilité à travailler avec son allié pour ramener l’ordre. « Nous rassurons par ailleurs de notre disponibilité à travailler afin que les initiateurs du courrier « suspension de l’accord » puissent être mieux inspirés dans leur marche vers une meilleure intégration au BR ».