Bénin: « l’UDBN ne regrette pas sa fusion avec le Bloc Républicain »

Contrairement à ce qui se dit, Claudine Prudencio fait savoir que l’UDBN n’a pas disparu et ne passera pas sous silence au sein du Bloc Républicain. « L’UDBN n’a pas disparu dans le BR. Les membres UDBN sont là, et le courant UDBN doit toujours exister dans le BR », a-t-elle martelé.

