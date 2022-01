Bénin: « l’opposition n’est pas en lambeaux face au Chef de l’État », Paul Hounkpè

Paul Hounkpè a rassuré de la bonne entente entre les partis politiques et compte y travailler davantage. Il y a quelques mois, le Chef de file de l’opposition avait déjà posé le part de l’unification des différentes forces politiques de l’opposition. Des rencontres et séances d’échanges ont été organisées avec les responsables des formations politiques.

