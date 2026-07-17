Bénin : l’Office du bac précise les démarches pour les cas réservés et la consultation des copies

L’Office du baccalauréat a publié un communiqué à l’attention des candidats au BAC 2026 concernés par les « cas réservés » ainsi que de ceux souhaitant consulter leurs copies. Le document détaille les pièces à fournir et les différentes échéances à respecter.

L’Office du baccalauréat a rendu public un communiqué apportant des précisions sur la prise en charge des candidats classés en « cas réservés » et sur les modalités de consultation des copies à l’issue de la session 2026 du Baccalauréat.

Selon le communiqué, les « candidats admissibles aptes qui, pour diverses raisons ne peuvent plus subir les épreuves d’éducation physique et sportive » sont invités à déposer un dossier au secrétariat de l’Office du baccalauréat. Celui-ci doit comprendre une demande manuscrite, un certificat médical ainsi qu’une photocopie de la convocation.

L’Office précise toutefois que les candidats ayant déjà constitué un dossier dans les centres de correction-délibération « ne sont plus tenus de le faire à nouveau ». Par ailleurs, tous les candidats concernés par les « cas réservés » sont convoqués au CEG Sainte Rita de Cotonou, le vendredi 24 juillet 2026 à 8 heures, pour la suite des compositions.

Le communiqué informe également que le registre des consultations de copies sera ouvert du lundi 20 juillet au lundi 27 juillet 2026. Les candidats souhaitant consulter leurs copies devront fournir une photocopie du relevé de notes, un formulaire de renseignements à retirer au secrétariat de l’Office du baccalauréat ainsi qu’une quittance à prendre auprès de la même institution.