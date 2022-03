Bénin: l’obligation de pass vaccinal pour l’accès aux services publics suspendue

Ce mercredi 16 mars 2022, le gouvernement a allégé les restrictions sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Au nombre des mesures suspendues, il y l’obligation de présenter un pass vaccinal avant l’accès aux services publics.

Plus besoin de présenter une preuve de vaccination anti-Covid pour avoir accès aux services publics, y compris dans les collectivités territoriales. Le gouvernement a décidé de lever plusieurs mesures de protection prises. Ainsi, « l’accès à tous les services publics n’est plus assujetti à la présentation d’un pass vaccinal aux personnes éligibles à la vaccination ».

Au niveau de l’administration, les autorités ont levé la suspension de la participation de toute personne de l’administration publique et du secteur privé non vaccinée contre la Covid-19 à des rencontres (réunions, ateliers, forums, séminaires, etc.) sur le territoire national. Désormais, les usagers peuvent également obtenir leurs bulletins de prise en charge sans forcément présenter un pass vaccinal.

Par ailleurs, la vaccination reste obligatoire pour le personnel médical et paramédical, les pharmaciens, les aides-soignants ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et les employés du secteur privé de même que ceux des officines pharmaceutiques. « L’accès aux hôpitaux des parents et gardes malades, est toujours assujetti à la présentation du pass vaccinal », rappelle le Conseil