Bénin: l’Oak International School célèbre sa promotion 2026, «forgée par les défis et prête pour la victoire»

Dans une atmosphère empreinte d’émotion et de fierté, l’Oak International School (OIS) a célébré, ce dimanche 21 juin 2026 à la salle des fêtes Françoise’s Garden de Cotonou, la remise des diplômes de sa promotion 2026. Devant une assistance nombreuse composée de parents, d’enseignants et de personnalités du monde éducatif, les nouveaux diplômés ont tourné une page importante de leur parcours scolaire. Placée sous le thème « Forged by Challenges, Ready for Victory » (« Forgés par les défis, prêts pour la victoire »), la cérémonie a été l’occasion de saluer des années d’efforts, de résilience et de réussite, tout en invitant les récipiendaires à aborder l’avenir avec ambition et confiance.

Une salle comble, des familles fières et des diplômés tournés vers l’avenir. L’émotion était au rendez-vous ce dimanche 21 juin 2026 à la salle des fêtes Françoise’s Garden de Cotonou, où l’Oak International School (OIS) a célébré la remise des diplômes de sa promotion 2026. Parents, enseignants, responsables éducatifs et invités de marque ont répondu présents pour accompagner les récipiendaires dans ce moment symbolique qui marque la fin d’un cycle et l’ouverture d’un nouveau chapitre. Placée sous le thème « Forged by Challenges, Ready for Victory » (« Forgés par les défis, prêts pour la victoire »), la cérémonie a mis à l’honneur plusieurs années d’efforts, de persévérance et de réussite.

« Nous ne sommes pas arrivés ici seuls »

Ouvrant officiellement la cérémonie, le représentant de la promotion, Obad Abinyinkou, a rappelé la portée de cet événement pour les nouveaux diplômés. « Nous ne célébrons pas seulement une cérémonie ; nous célébrons la fin d’une étape importante de notre vie et le début prometteur de notre avenir », a-t-il déclaré devant une assistance conquise.

Le jeune diplômé a également rendu hommage aux familles et aux enseignants qui ont accompagné les élèves tout au long de leur parcours. « Nous ne sommes pas arrivés ici seuls », a-t-il insisté, avant de remercier les parents pour leur confiance et les enseignants pour leur soutien constant. À l’heure où les diplômés s’apprêtent à emprunter des chemins différents, il a lancé un message fort à ses camarades : « Restez curieux, restez résilients et, surtout, restez bienveillants. »

Obad Abinyinkou

Un appel à transformer les diplômes en opportunités

Invitée d’honneur de la cérémonie, Mme Sènan Flore GODJO, Directrice départementale de l’Enseignement secondaire du Littoral, a salué les efforts consentis par les élèves, les familles et l’administration de l’établissement. « Aujourd’hui est donc un jour de joie et de soulagement », a-t-elle affirmé, soulignant que cette réussite récompense des années de travail et d’accompagnement.

Pour la responsable éducative, cette remise de diplômes constitue avant tout une passerelle vers la vie active. « Cette cérémonie marque la fin d’une première étape. Une nouvelle phase commence désormais : celle de l’insertion professionnelle et de la mise en pratique des compétences acquises », a-t-elle déclaré. Elle a également exprimé le souhait que cette formation débouche rapidement sur des opportunités concrètes : « Je formule le vœu que ce diplôme ne reste pas rangé dans un placard, mais qu’il ouvre rapidement les portes du marché de l’emploi. »

Mme Sènan Flore GODJO, Directrice départementale de l’Enseignement secondaire du Littoral,

Une génération préparée à relever les défis de demain

Moment particulièrement émouvant de la cérémonie, l’intervention de M. Amoussoukpèvi a rappelé le chemin parcouru depuis les premiers jours d’école. « La cérémonie de ce jour n’est pas une arrivée, mais un départ. Ce n’est pas la fin d’un parcours ; c’est l’ouverture d’un nouveau chapitre », a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Revenant sur le thème de la promotion, il a invité les diplômés à considérer les difficultés comme des opportunités de croissance. « Les examens difficiles, les nuits de révision, les moments de doute, les déceptions et les efforts consentis vous ont préparés à devenir plus forts », a-t-il souligné. Pour lui, la réussite ne se résume pas à l’obtention d’un diplôme : « La véritable victoire consiste à devenir la meilleure version de soi-même. »

M. Amoussoukpèvi

La Directrice générale de l’OIS, Ayodedji Fajemirokun, a, quant à elle, insisté sur la mission éducative de l’établissement, centrée sur la préparation des élèves aux défis du monde contemporain. « À l’OIS, notre mission n’a jamais été d’éliminer tous les obstacles de votre chemin. Notre mission a été de vous préparer à les affronter », a-t-elle expliqué.

S’adressant directement aux diplômés, elle a salué leur évolution : « Aujourd’hui, je vous vois confiants, compétents, matures et prêts à franchir une nouvelle étape de votre vie. » Elle a enfin exhorté les jeunes à demeurer résilients, curieux et intègres dans leurs choix futurs. « Vous n’êtes pas seulement des diplômés. Vous êtes une génération forgée par les défis et préparée pour la victoire. »

Directrice générale de l’OIS, Ayodedji Fajemirokun

Le témoignage inspirant de la porte-parole des récipiendaires

Au nom des récipiendaires, Chablis Maryse Yvonne a livré un témoignage personnel particulièrement inspirant. Revenant sur ses propres difficultés, elle a confié : « Je me souviens avoir passé deux fois l’examen d’entrée de cette école. À l’époque, je ne maîtrisais pas l’anglais comme certains d’entre vous. Cela me semblait presque impossible. »

Son parcours est devenu le symbole de la persévérance prônée tout au long de la cérémonie. « Nous, la promotion 2026, sommes le témoignage vivant que le travail acharné, la persévérance face aux défis, les opportunités saisies et une vision claire peuvent conduire au succès », a-t-elle déclaré. Avant de conclure, elle a invité les plus jeunes à croire en leur potentiel : « Ayez confiance en vous et montrez au monde ce dont vous êtes capables. »

Chablis Maryse Yvonne

Une page se tourne, un avenir à construire

Au terme de cette cérémonie très festive, marquée notamment par une prestation artistique remarquable des élèves de la 4ème qui a émerveillé le public, la promotion 2026 de l’Oak International School a célébré bien plus qu’une remise de diplômes. Elle a célébré des années d’apprentissage, de dépassement de soi et de croissance personnelle.

Désormais, les regards sont tournés vers l’avenir. Universités, carrières professionnelles et nouveaux défis attendent ces jeunes diplômés qui quittent l’OIS avec un même message en tête : être « forgés par les défis et prêts pour la victoire ».

Prestation artistique remarquable des élèves de la 4ème

Les récipiendaires

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