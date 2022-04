Bénin: liste des responsables administratifs et financiers des mairies

Après le tirage au sort des Secrétaires exécutifs (SE) des mairies, le Comité chargé de la supervision du recrutement dans le cadre de la réforme de la Décentralisation, a procédé au tirage des responsables des affaires administratives et financières des mairies ce vendredi 15 avril 2022. La cérémonie s’est déroulée au Palais des congrès de Cotonou.

Les responsables des affaires administratives et financières (Raaf) des mairies ont été tirés au sort ce vendredi. Selon le système de quota appliqué, 26 places ont été attribuées aux femmes et 51 aux hommes. Retrouvez ci-dessous, la liste des responsables des affaires administratives et financières (Raaf) des 77 communes.

Cotonou : Aboubakari OROU BORO

Parakou : Monique CADJA DODO

Porto-Novo : Cherifatou BIO

Abomey-Calavi : Gaston AZONGANME

Bohicon : Mouniratou Mama-Gao

Dassa-Zoumè : Aurore KAKPO

Djougou : Roméo NOUANTI

Kandi : Augustin ARIDJE

Kétou : Tikpaboua N’KANA

Lokossa : Jonas CLOUBOU

Malanville : Jean-Baptiste HINNAKOU

Natitingou : Jules SEGOUN

Nikki : Abdoul Aziz MOUSSA AROUNA

Ouidah : Coffi Narcisse DAGBETO

Pobè : Philippe ADJAHO

Savalou : Marcel KOUNASSO

Sèmè-Podji : Olouwa Tchegoun AGADJO

Tchaourou : Pulchérie SINGBO

Abomey : Alexis KOUKPENOUDJI

Allada : Solange SEHOUETO

Aplahoué : Gniré Azaratou DAFIA BIO BOKO

Banikoara : Soualioun ADAM

Bembèrèkè : Lionel SEKLOKA

Cobly : Sikiratou ADETOLA

Covè : Grâce de l’Aude YELINGNAN

Glazoué : Catherine SOUROU

Segbana: Achaké DEBI

Athiémé : Adizatou

Lalo : Ingrid CREDO

Djidja : Natacha ANIZESEHOU

Adjarra : Diane MAHOUSSI

Avrankou : Blanche VINCIANE

Adja-Oouèrè : Chimène SEGBEGNON

Klouekanmè : Abibatou

Boukoumbé: Marcelline Fifame

Copargo : Souaihilou BOUKARI

Kouandé : Djouweratou

Dangbo : Kassiratou AKANKE

Dogbo: Crépin GUEDEGBE

Grand-Popo : Rafiou WANOU

Ifangni : Florence OMONLOLA

Adjohoun: Aimée ADJIMON

Agbangnizoun: Dominique AVIGBE

Aguégués: Kader ALASSANE MAMOUDOU

Kalalé : Séraphin AIGNON

Kérou : Hector ADIMI

Kpomassè : Cyr Ange KINKPE

Matéri : Hermann Bagoudou OROU

N’dali : Maurice HOUNDONOUGBO

Ouassa – Péhounco : Ernest HANGNOUN

Oouèssè: François ATINKPAHOUN

Ouinhi : Ghislain DEDO

Tanguiéta: Amadou TINY

Toffo: Abdel Nasser CHABI IRANIN

Kérou : Adimi Aubin

Kpomassè : Kinkpe Joël

Matéri : Orou Hermann

N’dali : N’donougbo Maurice

Ouassa Péhunco : Hangnoun Ernest

Ouèssè : Atékpanhoun Francis

Ouinhi : Dedo Ghislain

Toucountouna : Yeni M’po Gilbert

Save : Lauriane

Boucoumbe : Fifame Marecelline

Kouande : Djouweratou

Dangbo : Kassirath Akanke

Ouaké : Théophile AHOCOU

Péréré : Bernard BABALOLOU

Sinendé : Ulissé Yaovi AHOUANSOU

Karimama : Euphrem AMAYO

Houéyogbé : Fidèle SEDOKOUN

Gogounou : Florentin KOMADAN

Zagnanado : Moumouni SINAGONRIGUI

Zê : Bagri TAMOU MORA

Zogbodomey : Abdoul Rachid AKPO.

Il faut rappeler que les Secrétaires exécutifs ont été présentés au cours d’une cérémonie d’intégration tenue le jeudi 14 avril 2022 à Cotonou. Un séminaire est annoncée à leur profit des SE en vue d’un renforcement de capacités avant la prise de fonction.

