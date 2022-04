Bénin: liste des écoles maternelles et primaires privées nouvellement autorisées (arrêté)

Par arrêté ministériel en date du 18 février 2022, le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a autorisé la création, scission, changement de nom et transfert de site de plusieurs écoles maternelles et primaires privées, installées sur toute l’étendue du territoire nationale. Ci-dessous l’intégralité de la liste des écoles ocncernées.