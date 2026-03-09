Bénin – Ligue 1: les Buffles gardent la main, Coton FC reste en embuscade, le point de la 19è journée

À l’issue de la 19e journée du Championnat du Bénin de football, Buffles FC conserve la tête du classement après son succès à l’extérieur, mais Coton FC reste au contact dans une course au titre plus serrée que jamais.

La 19e journée de la Championnat du Bénin de football a tenu toutes ses promesses ce week-end, avec des rencontres serrées et des enjeux de plus en plus importants dans la course au titre. Leader du championnat, Buffles FC a confirmé son statut en s’imposant sur la pelouse de ASVO FC (1-0) samedi, consolidant ainsi sa première place.

Dans le même temps, Loto-Popo FC a assuré l’essentiel face à Hodio FC (1-0), tandis que Espoir FC a signé la performance offensive du week-end en dominant largement AS SOBEMAP FC (3-1). De son côté, ASPAC FC est allé chercher un succès précieux sur la pelouse d’Ayéma FC (1-0). À Abomey, Dynamo d’Abomey a pris le dessus sur Dragons FC (2-1) dans un duel disputé.

Dimanche, la pression est restée maximale. Dadjè FC a surpris USS-Kraké (1-0), alors que Damissa FC s’est imposé à l’extérieur face à Bani Gansè FC (1-0). Belle opération également pour Coton FC, vainqueur autoritaire de US Cavaliers (2-0). Enfin, AS Cotonou a arraché une courte mais précieuse victoire sur la pelouse de JS Pobè FC (1-0). Au classement, les Buffles dominent toujours les débats avec 38 points, talonnés de près par Coton FC (37 points). L’AS SOBEMAP complète le podium avec 37 unités également, tandis que l’AS Cotonou (35 points) et l’ASPAC (34 points) restent en embuscade.

CLASSEMENT À LA FIN DE LA 19e JOURNÉE