Bénin, Libéria et Sierra Leone : la Banque mondiale approuve 137 millions USD pour connecter 5 millions de personnes

Le 10 mars, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 137 millions de dollars pour la deuxième phase du Projet d’intégration numérique régionale en Afrique de l’Ouest (WARDIP), destiné au Bénin, au Libéria et en Sierra Leone. Le dispositif vise à renforcer les infrastructures numériques, à connecter des millions d’utilisateurs et à soutenir les startups et les petites entreprises technologiques.

Selon l’institution, l’opération devrait étendre l’accès à l’internet haut débit à environ 5,2 millions de personnes dans les trois pays et permettre à 5,4 millions d’usagers supplémentaires d’accéder à des services numériques, y compris le commerce en ligne et les services financiers digitaux.

Le projet inclut également un volet formation : près de 9 000 personnes doivent bénéficier d’enseignements en compétences numériques, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes, et plus de 140 jeunes entreprises numériques recevront un appui technique et financier.

Investissements ciblés sur réseaux, centres de données et compétences

Les fonds alloués seront majoritairement consacrés au développement d’infrastructures de connectivité. Le programme prévoit l’extension de réseaux haut débit, le renforcement des liaisons internationales et l’amélioration des capacités des centres de données pour offrir une connectivité plus résiliente et moins coûteuse.

La Banque mondiale met en avant la nécessité de réduire le coût et d’améliorer la qualité de la connectivité, facteurs jugés limitants pour la compétitivité et l’accès aux services numériques en Afrique de l’Ouest. Les investissements ciblés doivent aussi favoriser l’essor de services publics et privés reposant sur des infrastructures plus fiables.

Un important pan du projet concerne le développement des compétences numériques. Les formations proposées couvriront des thématiques comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’entrepreneuriat numérique. L’objectif affiché est de construire un vivier de talents capables de soutenir l’émergence d’un écosystème technologique régional.

Le volet entrepreneurs comprend des instruments de financement de démarrage, un accompagnement technique et des actions pour faciliter l’accès aux marchés, notamment en matière de commerce numérique transfrontalier. La Banque mondiale précise que plusieurs des startups ciblées sont dirigées par des femmes.

Parallèlement aux investissements physiques et humains, WARDIP entend appuyer des réformes réglementaires visant à harmoniser les règles du marché numérique entre pays participants. L’initiative prévoit un accompagnement des institutions régionales telles que l’UEMOA pour moderniser la gouvernance du secteur numérique.

La phase initiale du projet, lancée en 2023, a été déployée dans des pays comme la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Mauritanie, en coopération avec des partenaires régionaux et continentaux. Cette première étape a permis d’élargir l’accès aux services numériques pour plus de 1,3 million de personnes