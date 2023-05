Bénin: libération des nourrices enfermées pour factures impayées à l’hôpital de Mènontin

- Publicité-

Les quatre femmes gardées enfermées à l’hôpital de Mènontin pour factures impayées sont enfin libre.

Selon les informations rapportées ce lundi 08 mai 2023 par Bip Fm, les nourrices ont été autorisées à rentrer après payement des factures par la Directrice des affaires sociales. Les quatre femmes devaient entre 80 et 200 mille francs CFA.

La situation des intéressées avait été relayée par Amnesty International. Dans un communiqué en date du 05 mai, l’Organisation de défense de droit de l’Homme avait indiqué que les nourrices étaient gardées enfermées depuis mi-mars.

Le non-paiement de ces frais ne peut en aucun cas constituer un motif pour priver ces femmes de leur liberté.



Pour Amnesty International Bénin, l’agissement des services de l’hôpital est « contraire aux articles 15, 17, 18, 25 et 26 de la Constitution béninoise qui stipulent le principe d’égal accès à la santé, de la liberté d’aller et de venir ainsi que l’obligation de protection particulière de la mère et de l’enfant ».