Bénin: l’He Michel Missikpodé et une vague de militants BR tournent dos à Bio Tchané

Le parti Bloc Républicain a encore enregistré une vague de démissions. L’ancien juge à la haute cour de justice, Michel Missikpodé n’est plus membre du parti du ministre Abdoulaye Bio Tchané.

Un ancien député membre du parti Bloc Républicain vient de faire sa descente du cheval blanc cabré. Michel Missikpodé, puisque c’est de lui qu’il s’agit vient de démissionner du parti Bloc Républicain. La lettre de démission a été envoyée aux responsables du parti, ce mardi 11 Octobre 2022 par exploit d’huissier.

En dehors de l’ancien parlementaire, une cinquantaine de militants du parti ont également claqué la porte à quelques mois seulement des élections législatives de 2023. Les démissionnaires sont pour la plupart des militants des communes d’Avrankou, d’Akpro-Missérété, d’Adjohoun, de Dangbo et de Bonou.

Cette démission collective intervenue dans la matinée de ce mardi 11 Octobre 2022 et notifiée par exploit d’huissier aux responsables du parti et au ministre de l’intérieur, est un coup dur pour le parti soumis depuis un moment à plus de soustraction que d’addition. Dans la lettre de démission, les membres démissionnaires du parti Bloc Républicain ont simplement évoqué des raisons de convenance personnelle pour justifier leur départ.

Il faut dire que depuis que le vent de la transhumance est entrain de souffler sur le cheval blanc cabré, ce n’est pas la première personnalité politique que le parti du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a perdu. Des députés, des maires et des élus communaux ont déjà tourné la page de cette formation politique.

Pour rappel, Michel Missikpodé a déjà été trois fois députés à l’Assemblée nationale. Précédemment membre du parti du renouveau démocratique où il a démissionné avant d’adhéré au parti Bloc Républicain, Michel Missikpodé au cours de ses mandats parlementaires a été élu juge à la haute cours de justice. Il faut souligner que pour l’heure, on ne connait rien de la destination de ces désormais anciens membres du parti Bloc Républicain.