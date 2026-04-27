Mali : le ministre de la Défense Sadio Camara décède après une attaque terroriste

Le gouvernement malien a annoncé la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara , à la suite d’une attaque visant sa résidence. Un drame qui intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu.

Le gouvernement de transition du Mali a annoncé, avec « profond regret », le décès du ministre de la Défense, Sadio Camara. Selon un communiqué officiel, il a succombé à ses blessures après une attaque terroriste survenue le 25 avril 2026. D’après les autorités, « un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence dudit Ministre ».

Lors de l’attaque, le ministre a opposé une résistance avec les forces présentes sur place. Il a été blessé au cours des affrontements, puis évacué à l’hôpital où il est « malheureusement succombé ». Le communiqué précise également que l’explosion a provoqué d’importants dégâts. L’effondrement d’une partie de la résidence a causé d’autres victimes. Une mosquée située à proximité a aussi été touchée, entraînant la mort de fidèles qui s’y trouvaient.

Face à ce drame, le président de la transition, Assimi Goïta, a adressé, au nom de la nation, ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble des victimes. Les autorités rendent hommage à un officier reconnu pour « sa combativité, son intrépidité, son humanisme » et son engagement au service du pays. Elles soulignent qu’il a respecté son serment « de donner jusqu’à la dernière goutte de son sang à sa patrie ». En reconnaissance de son parcours, le gouvernement a annoncé que Sadio Camara bénéficiera de funérailles nationales.