Bénin: « Les Militants de Patrice Talon » démissionnent du Bloc Républicain

Le Secrétaire général national (Sgn) du Bloc Républicain (BR) a reçu, ce vendredi, une lettre de démission collective. Le courrier lui a été adressé par le mouvement « Les Militants de Patrice Talon » qui ont décidé de quitter le parti.

Démission collective des membres du mouvement « Les Militants de Patrice Talon » du Bloc Républicain (BR). Ce départ collectif est la conséquence directe de l’adhésion à l’UP le Renouveau de leur leader Jean Michel Abimbola et Lazare Sah, leur président d’honneur.

« Le ministre Jean Michel Abimbola est notre leader. Par conséquent, par loyauté et fidélité à sa nouvelle ligne politique, nous, militants, militantes et sympathisants du mouvement politique ‘Les Militants de Patrice Talon’ des 19e et 20e circonscriptions électorales, démissionnons en bloc du Bloc Républicain dès ce jour », ont-ils écrit.

La démission de Jean Michel Abimbola continue ainsi de faire des vagues au sein du BR. Il est désormais membre de l’UP le Renouveau et ses proches ne veulent pas lui tourner le dos. Avant le mouvement « Les Militants de Patrice Talon », Cinq (05) conseillers dont le Premier adjoint au maire de la commune d’Adja-Ouèrè l’avaient déjà rejoint par loyauté et fidélité.