Bénin: l’ex-député Désiré Vodonou déposé en prison

Après sa présentation au procureur de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), l’ancien député béninois Désiré Dovonou a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 4 novembre 2022.

Soupçonné dans une affaire de casse d’une banque, Désiré Vodonou est placé sous mandat de dépôt. L’ancien député qui avait déjà fait la prison entre 2011 et 2014 est accusé, selon les informations de Frisson Radio « d’accès et maintien illégal dans un système informatique, d’escroquerie et blanchiment de capitaux ».

Il a été arrêté au même titre qu’un sénégalais et un banquier béninois qui sont tous deux soupçonnés de préparer l’attaque d’une banque béninoise par son système informatique avec l’aide d’un informaticien tanzanien qui était en séjour au Bénin.

Ce n’est pas la première fois que Désiré Vodonou a des démêlées avec la justice. Ancien pensionnaire de la prison civile de Cotonou, il a été interpellé et emprisonné pendant 3 ans, dans une affaire de trafic d’or où il avait été accusé de « faux et usage de faux ».

Il a recouvré sa liberté en juin 2014, après avoir payé la caution de 300 millions de francs CFA. A l’époque, une collecte de fonds avait même été lancée pour lui permettre de réunir les 300 millions francs CFA.