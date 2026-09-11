Bénin : l’évaluation nationale 2026 relève une menace accrue de financement du terrorisme

Le Bénin a diffusé jeudi 10 septembre 2026 à Cotonou les résultats de la mise à jour de son Évaluation nationale des risques (ENR) de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. L’exercice doit orienter la stratégie nationale de lutte contre les flux financiers illicites et les menaces qui pèsent sur le système financier.

Les conclusions présentées lors de l’atelier, rapportées par Le Matinal, font état d’une amélioration du profil global de risque lié au blanchiment de capitaux, mais d’une évolution jugée préoccupante de la menace de financement du terrorisme. Pour la première fois, le risque de financement de la prolifération est également évalué à un niveau moyen.

Les niveaux de risque restent variables selon les secteurs, certains présentant des risques résiduels élevés ou très élevés. Le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Abdou Rafiou Bello, a rappelé que la première évaluation nationale avait été réalisée en 2018 et que l’évolution de l’environnement économique, financier, technologique et sécuritaire imposait une nouvelle appréciation.

Le ministre délégué chargé des Finances et de la Microfinance, Nicolas Yenoussi, a appelé les acteurs publics et privés à traduire ce diagnostic dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de LBC/FT/FP 2026-2030. Les vulnérabilités mises en avant concernent notamment l’usage important des espèces, le poids de l’informel, les flux transfrontaliers, la qualité des données, la transparence ainsi que l’efficacité des contrôles et des sanctions.

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Une mise à jour engagée depuis décembre 2024

Le rapport annuel 2025 de la CENTIF permet de reconstituer la chronologie du processus. La mise à jour de l’ENR a été lancée en décembre 2024. Les rapports sectoriels produits par les groupes de travail ont ensuite été prévalidés et consolidés lors d’ateliers techniques avant leur présentation au Comité national de coordination des activités de LBC/FT/FP.

À la fin de 2025, la CENTIF indiquait que le rapport de l’ENR et la Stratégie nationale avaient été transmis pour validation, avec des observations à intégrer en 2026 avant leur adoption formelle. Les travaux avaient élargi le périmètre d’analyse à des menaces émergentes, dont la criminalité environnementale et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Le même rapport officiel faisait apparaître une hausse des déclarations d’opérations suspectes liées au financement du terrorisme, avec 11 cas recensés en 2025, après une absence de signalement en 2023 et 2024. La CENTIF souligne que cette évolution peut aussi traduire une meilleure prise en compte de ce risque par les entités déclarantes, à la suite des actions de sensibilisation et du renforcement du cadre réglementaire.

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Le dispositif béninois reste engagé dans la préparation de sa prochaine évaluation mutuelle. L’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a indiqué en mai que cette évaluation est prévue en 2028, dans un contexte de renforcement de la conformité des institutions de microfinance aux obligations de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.