Passation de charge au FNM: Abdou Rafiou Bello s’en va, Louis Biao s’installe

Nommé en conseil des ministres le mercredi 13 Juillet 2022, Louis Biao a pris officiellement la commande du Fonds National de la Microfinance (FNM) ce lundi 18 juillet 2022.

La direction générale du Fonds National de la Microfinance (FNM) a changé de main. Louis Biao a pris officiellement la rêne de la structure. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce lundi 18 Juillet 2022 au siège de l’institution à Cotonou en en présence des membres du personnel et autres acteurs et partenaires du Fonds National de la Microfinance.

Le directeur sortant, Abdou Rafiou Bello nommé le 04 Octobre 2019 a passé 2 ans 10 mois et quelques jours à la tête de l’institution qui accompagne les promoteurs d’activités génératrices de revenus. Il passe le témoin au nouveau directeur qui en homme averti s’engage à relever de nouveaux défis.

Le Fonds National de la Microfinance (FNM) est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique créé par décret N°2006-301 du 27 juin 2006 et dont les statuts ont été approuvés par décret N°2006-1742 du 05 décembre 2006. Il est doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie de gestion administrative et financière. Il est régi par les dispositions de ses statuts et de la loi n°94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des Offices à caractère social, culturel et scientifique.

A cet effet, le Fonds National de la Microfinance a pour mission de contribuer au renforcement des capacités financières et techniques des acteurs du secteur de la microfinance, en particulier des Services Financiers Décentralisés (SFD), pour satisfaire les besoins de services financiers et non financiers exprimés par les populations à faible revenu. Dans le cadre de sa mission, le FNM met en place des crédits de petits montants à la couche vulnérable de la population par le biais des Systèmes Financiers Décentralisés.

