Bénin: l’étau se resserre de plus en plus autour d’Ignace Ouorou, pourtant serein

- Publicité-

Qui pour remporter le bras de fer engagé entre le parti force cauris pour un Bénin émergent et le parti union progressiste le renouveau pour le contrôle de l’hôtel de ville de Copargo? Avec le rebondissement produit par la procédure de défiance lancée par certains conseillers, la sérénité affichée jusque-là par le maire Ignace Ouorou risque de faiblir.

Le maire de la Commune de Copargo Ignace Ouorou n’est plus en état de sainteté avec sa famille politique originelle. En guise de représailles, le secrétaire exécutif national du parti Force cauris pour un Bénin émergent, Paul Hounkpè par une décision en date du 18 Avril 2023 a retiré sa confiance au Maire Ouorou et à ses deux adjoints.

Cette sanction prise à l’encontre du maire n’a produit aucun effet sur ce dernier qui après sa démission a rejoint le parti union progressiste le renouveau sur qui il compte d’ailleurs pour maintenir son fauteuil de maire. Seulement, la sérénité affichée par le maire Ignace Ouorou a pris un coup depuis que la procédure de sa destitution a été enclenchée par certains conseillers qui ont saisi le préfet.

- Publicité-

Sur les 17 conseillers que compte le conseil communal de Copargo, 09 conseillers ont signé la lettre de défiance adressée au préfet. Un rebondissement qui doit faire perdre la sérénité au maire quand on sait que plusieurs conseillers communaux membres du parti FCBE avaient annoncé leur démission collective pour rejoindre le maire dans son aventure avec l’UPR. Mais avec le nombre de signataires de la lettre de défiance, on se demande si les conseillers démissionnaires de la FCBE sont toujours du côté du maire Ignace Ouorou qui a travaillé à leur démission.

Le maire fait donc face à un scénario qu’il n’avait probablement pas prévu d’autant plus qu’il a réussi à faire démissionner presque tous les conseillers communaux FCBE pour le compte du parti UP le Renouveau auquel il a adhéré lui-même. Que s’est-il donc passé entre le maire Ignace Ouorou et les conseillers FCBE démissionnaires pour que ceux-ci se liguent encore contre son fauteuil. Quel est alors le sens de l’accord politique établi entre les conseillers démissionnaires de la FCBE et les responsables de l’Up le Renouveau?

La question mérite d’être posée car telles que les choses se présentent, on ne sait plus le parti qui détient la majorité au sein du conseil communal de Copargo. Si la démission des conseillers FCBE de leur parti politique d’origine donnait l’UPR majoritaire, les faits sont en contradiction avec les engagements. Il faut donc attendre le vote de défiance pour s’assurer de la sincérité de l’adhésion des conseillers FCBE au parti Union Progressiste le Renouveau. En attendant, Ignace Ouorou est désormais assis sur un fauteuil éjectable.