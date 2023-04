Bénin: Paul Hounkpè retire sa confiance à 3 élus communaux FCBE

- Publicité-

Le secrétaire exécutif national du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a pris des sanctions contre deux élus de la commune de Copargo. Les deux élus communaux pourraient faire objet de destitution de leur poste au sein du conseil communal.

Le maire de la Commune de Copargo Ignace Ouorou et deux de ses adjoints pourraient perdre leur poste au sein du conseil communal de Copargo. Il s’agit du premier et du deuxième adjoint au maire. Les 3 personnalités politiques n’ont plus la confiance du premier responsable de leur formation politique.

C’est par une décision en date du 18 Avril 2023 que le secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a pris des sanctions à l’encontre de ces militants. Dans la décision signée de Paul Hounkpè, il est mentionné que le parti FCBE a retiré sa confiance au Maire Ouorou et à ses deux adjoints.

Les trois personnalités politiques tombées en disgrâce sont accusées d’incitation à la démission collective de certains militants et de déstabilisation du parti. Siégeant dans le conseil communal de Copargo, ces membres de la FCBE sous sanction pourraient être destitués et remplacer par d’autres conseillers.

Faut-il le rappeler, le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a perdu la majorité au sein du conseil communal de Copargo suite à la démission collective de plusieurs conseillers. Le maire et ses adjoints seraient à la base de ces démissions.