Bénin: les tarifs officiels de location au marché Tokpa Yôyô

Les tarifs de location des espaces commerciaux au sein du pôle commercial du stade de l’Amitié rebaptisé marché Tokpa Yôyô sont désormais connus.

Ils ont été fixés selon la typologie des activités exercées, dans le cadre de la gestion des marchés modernes assurée par l’Agence nationale de gestion des marchés.

Ainsi, les boutiques sont louées au tarif de 10 500 FCFA par mètre carré, tandis que les stands sont proposés à 7 500 FCFA le mètre carré. Les espaces destinés à la restauration sont, quant à eux, fixés à 9 500 FCFA par mètre carré.

Ces tarifs s’inscrivent dans la nouvelle politique de structuration et de modernisation des marchés, visant à offrir aux commerçants des infrastructures sécurisées, organisées et conformes aux normes d’hygiène et de salubrité.

Ils tiennent compte à la fois de la nature des activités exercées et des services associés aux différents espaces.

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