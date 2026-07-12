Bénin : les résultats du concours des auditeurs de justice et élèves greffiers publiés

Le ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publics les résultats du concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation. Les listes des candidats admis sont désormais disponibles en ligne.

Les candidats au concours de recrutement des auditeurs de justice et des élèves greffiers peuvent désormais consulter les résultats. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a publié les listes des admis au concours organisé au titre de l’année 2025, pour la session des samedi 20 et dimanche 21 juin 2026.

Le concours concernait le recrutement de cinquante auditeurs de justice et de cinquante élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation. Sur la page officielle du ministère, deux documents distincts sont mis à la disposition des candidats : l’un pour les résultats des greffiers, l’autre pour les auditeurs de justice.

Dans les documents publiés, les candidats retenus sont déclarés admis « sous réserves d’ultimes vérifications et contrôles ». Cette précision signifie que l’admission reste soumise aux procédures administratives de vérification prévues avant la suite du processus.

Deux listes publiées par l’administration

La première liste concerne les élèves greffiers. Elle présente les candidats admis par rang, avec leur numéro de table, leur identité et la décision du jury. La seconde liste suit le même format pour les auditeurs de justice.

Pour les auditeurs de justice, la liste s’ouvre notamment avec Houedanou Mahuwena Emeroce, Senou Rodrigue et Kinninnon Jesutondji Josue aux trois premiers rangs. Du côté des élèves greffiers, les premiers noms affichés sont Zinhouinon Abegnonhou Magloire, Chicohossou Judicaël Arthur et Dekonhoundole Raimilekou Ethram Nosmas Souhail Marshal.

Cette publication marque une étape importante dans le processus de renforcement des effectifs de la chaîne judiciaire. Les auditeurs de justice sont appelés à suivre une formation en vue d’intégrer le corps de la magistrature, tandis que les élèves greffiers sont destinés à renforcer les services des greffes au sein des juridictions.

Les candidats concernés sont invités à consulter les documents officiels publiés par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour vérifier leur statut. Les prochaines étapes administratives devraient porter sur les vérifications complémentaires et les formalités liées à la prise en charge des admis.