Bénin : les résultats du BEPC 2026 déjà disponibles en ligne, consultez le votre

Les résultats du Brevet d’Etudes du Premier Cycle, session de juin 2026 (BEPC 2026), sont désormais connus. Au plan national, le taux de réussite s’établit à 64,14 %, en recul de 13,11 points par rapport à la session 2025, qui avait enregistré 77,25 % d’admis . Ils peuvent désormais être consultés en ligne via la plateforme eRésultats

Le ministère des Enseignements secondaires et de la formation technique a publié, ce vendredi, les résultats du Brevet d’Etudes du Premier Cycle, session de juin 2026 (BEPC 2026). Au niveau national, le taux d’admissibilité au BEPC 2026 est de 64,14 %, en baisse par rapport à la session 2025, qui avait enregistré 77,25 % de réussite.

Au total, 130 253 candidats ont composé dans 224 centres d’examen répartis sur toute l’étendue du territoire national. Parmi eux figuraient 64 317 filles (49,38 %) et 65 936 garçons (50,62 %), traduisant une répartition presque équilibré

Avec ce taux de réussite de 64,14 %, la grande majorité des candidats est désormais attendue dans les établissements secondaires ou techniques pour la poursuite de leur parcours scolaire. Par ailleurs, la plateforme gouvernementale eRÉSULTATS est le moyen le plus rapide pour savoir si un candidat est admis, sans avoir à se déplacer dans les centres d’examen. ​Voici la démarche pas à pas pour effectuer votre recherche en quelques clics :

​Étape 1 : Accéder au portail officiel

​Ouvrez votre navigateur internet (depuis un smartphone ou un ordinateur) et rendez-vous sur le site officiel des examens et concours du Bénin à l’adresse suivante : https://eresultats.bj/examens

​Étape 2 : Sélectionner l’examen

​Une fois sur la page d’accueil de la plateforme :

​Recherchez la liste des examens disponibles (généralement visible sur la page d’accueil ou via l’onglet « Résultats »).

​Cliquez sur l’option « BEPC 2026 » pour accéder à la base de données spécifique à cette session.

​Étape 3 : Renseigner les identifiants du candidat

​Dans le champ de recherche qui s’affiche à l’écran :

​Saisissez le numéro de table complet de l’apprenant (veillez à ne pas faire d’erreur de frappe).

complet de l’apprenant (veillez à ne pas faire d’erreur de frappe). ​Si la plateforme le demande, complétez avec l’identifiant ou toute autre information requise pour valider la requête.

​Étape 4 : Valider et afficher le résultat

​Cliquez sur le bouton de validation (souvent illustré par « Rechercher » ou une loupe). Les informations relatives au candidat ainsi que son statut d’admissibilité (Admis ou Refusé) s’afficheront instantanément sur votre écran.