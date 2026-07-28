Élection de Thanguy Agoï à la présidence de la 10ème mandature de l’Odem

​Le journaliste de Canal 3 Bénin, Thanguy Agoï, prend la tête de la 10ème mandature de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem).

Son élection est survenue ce lundi 27 juillet 2026 lors de la cérémonie d’installation organisée à la Maison des médias à Cotonou. Il prend la relève d’une équipe sortante dont la gestion a été saluée par les acteurs des médias.

​La composition du nouveau bureau exécutif

​Pour exécuter sa mission de contrôle déontologique, Thanguy Agoï s’appuiera sur un bureau exécutif restreint. Pulchérie Gbèmènou y occupe le poste de Vice-présidente, tandis que Jiscard Amoussou assure les fonctions de Secrétaire général. L’équipe s’attellera à consolider les acquis du secteur tout en intégrant les enjeux liés aux mutations technologiques.

​Les priorités: numérique, co-régulation et éthique dans les rédactions

​La nouvelle mandature s’inscrit dans la continuité des projets initiés précédemment. Parmi les chantiers prioritaires figurent la modernisation du Code de déontologie, le suivi rigoureux des publications en ligne et la poursuite du processus de labellisation des médias, des mesures destinées à assainir un paysage médiatique confronté aux risques de désinformation.

​L’Odem entend par ailleurs renforcer la co-régulation avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) afin de concilier discipline interne et préservation de l’indépendance des journalistes. Enfin, le bureau prévoit de réinstaller et dynamiser les comités d’éthique au sein des rédactions locales pour consolider la crédibilité des professionnels et restaurer la confiance du public.