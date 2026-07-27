Lutte contre le rançonnement et la corruption: le Directeur général de la Police républicaine annonce des mesures fermes

​Dans une déclaration officielle rendue publique ce lundi 27 juillet 2026 à Cotonou, le Directeur général de la Police républicaine, l’Inspecteur général de police de deuxième classe Brice K. ALLOWANOU, est monté au créneau pour dénoncer fermement les actes de déviance et de corruption observés au sein des forces de l’ordre.

Publié le 27 juil. 2026 à 21:03 · Mis à jour le 27 juil. 2026

Il a réaffirmé l’engagement de l’institution en faveur d’une discipline exemplaire et détaillé un ensemble de sanctions et de mécanismes de dénonciation. Le Directeur général a rappelé que depuis 2016, le gouvernement a supprimé les barrages routiers au profit de patrouilles de corridor et de contrôles équipés de caméras-piétons et de radars (projet SECUROUTE) afin d’éliminer les tracasseries et de fluidifier la circulation. M

algré ces dispositifs, certains fonctionnaires de police continuent de céder aux pratiques de rançonnement sur la voie publique, portant ainsi atteinte à l’image et à la mission de protection de l’institution.

​Les mesures administratives et disciplinaires annoncées

​Pour mettre fin à ces dérives, la hiérarchie policière durcit le ton à travers quatre axes principaux :

​ Tolérance zéro : tout agent surpris en flagrant délit de rançonnement fera l’objet d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la radiation, doublée de poursuites pénales.

tout agent surpris en flagrant délit de rançonnement fera l’objet d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la radiation, doublée de poursuites pénales. ​ Responsabilité des chefs d’unités : les commissaires et commandants dont les équipes sont fréquemment impliquées dans des actes indélicats répondront directement des défaillances de leur commandement.

les commissaires et commandants dont les équipes sont fréquemment impliquées dans des actes indélicats répondront directement des défaillances de leur commandement. ​ Renforcement des contrôles : des missions d’inspection internes et externes sont régulièrement déployées sur le terrain.

des missions d’inspection internes et externes sont régulièrement déployées sur le terrain. ​Traitement des dossiers en cours : plusieurs cas de rançonnement actuellement identifiés sont sous traitement et feront l’objet de sanctions imminentes.

​Appel à la population et numéros verts de dénonciation

​L’Inspecteur général Brice K. ALLOWANOU a exhorté les citoyens à rompre la chaîne de la corruption en refusant catégoriquement de négocier et en exigeant systématiquement un procès-verbal ou un reçu réglementaire.

​Les usagers de la route sont invités à signaler tout abus en fournissant si possible des preuves (photos, vidéos, témoignages) via plusieurs numéros verts garantissant l’anonymat :

​ Police républicaine : 117

117 ​ Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique : 166

166 ​Présidence de la République : 155 / 01 52 33 33 33 / 01 69 19 00 00

​En rappelant aux fonctionnaires le sens de leur serment, la hiérarchie entend réinstaller une relation de confiance durable entre la population et la Police républicaine.