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Mairie d’Allada: la Directrice des affaires administratives et financières suspendue de ses fonctions

La Directrice des affaires administratives et financières (Daaf) de la mairie d’Allada, Solange Sèhouèto, est suspendue de ses fonctions jusqu’à nouvel ordre.

Edouard Djogbénou
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Société
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Mairie d’Allada: la Directrice des affaires administratives et financières suspendue de ses fonctions
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La mesure a été officialisée par le Secrétaire exécutif de la commune, Christophe Aholou, à travers la décision n°2026-032/14/C-al/Se/Sac signée le 20 juillet 2026.

​Cette sanction administrative fait suite à une série de procédures disciplinaires internes. La décision du Secrétaire exécutif s’appuie notamment sur les demandes d’explications adressées à l’intéressée ainsi que sur les réponses fournies par cette dernière.

​Le document officiel mentionne également l’existence d’un dossier préalable transmis à la commission administrative paritaire, auquel sont venus s’ajouter de nouveaux éléments motivant cette prise de décision.

​Mesures conservatoires et intérim

​Afin d’assurer la continuité des services au sein de l’administration communale, l’intérim du poste de Directrice des affaires administratives et financières est confié au Directeur des services techniques de la mairie d’Allada. La décision a pris effet immédiatement dès sa date de signature.

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