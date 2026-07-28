Porto-Novo: démantèlement d’un réseau de cambrioleurs par la Police républicaine

Les agents de police du commissariat du 1er arrondissement de la ville de Porto-Novo ont mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans les cambriolages et les vols de motocycles opérant à Porto-Novo et dans ses environs.

​Selon les informations de Le Matinal, l’opération a démarré le jeudi 23 juillet 2026 grâce à l’interpellation d’un premier membre présumé de la bande, découvert dans un couvent de féticheurs situé au quartier Gbodjè. Son interrogatoire a permis aux enquêteurs d’identifier plusieurs complices. Le lendemain, vendredi 24 juillet 2026, un second suspect a été arrêté dans un autre point de rassemblement.

​Plusieurs vol qualifiés et receleurs identifiés

​Les investigations de la police ont permis de relier ce groupe à plusieurs actes criminels commis dans la région :

​Le cambriolage d’une boutique au quartier Agatha dans la nuit du 17 au 18 avril 2026, au cours duquel plusieurs pagnes avaient été emportés. Ces marchandises volées ont été retrouvées lors d’une perquisition au domicile d’une recéleuse présumée au quartier Dédokpo, à Akpakpa.

​Le vol d’une motocyclette Honda Dream à Djègan-Kpèvi en septembre 2025 ainsi que celui d’une motocyclette Haojue à Honvié. Selon les éléments de l’enquête, les engins volés étaient écoulés à Cotonou par l’intermédiaire d’un receleur actuellement incarcéré à la Maison d’arrêt de Cotonou.

​Gardés à vue, les présumés cambrioleurs seront présentés aux juridictions compétentes dans les prochains jours pour répondre de leurs actes. Pendant ce temps, les forces de l’ordre poursuivent leurs recherches afin d’interpeller les autres membres du réseau encore en fuite.