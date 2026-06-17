Bénin : les résultats définitifs de la 5e campagne d’inscription au fichier national publiés

Les résultats définitifs de la cinquième campagne d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques sont désormais disponibles. Cette publication fait suite à l’examen des enquêtes de moralité réalisées par les services compétents du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Le gouvernement béninois a rendu publics les résultats définitifs de la cinquième campagne d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques.

Cette étape marque l’aboutissement du processus d’évaluation des candidatures enregistrées dans le cadre de cette campagne. Avant la publication des résultats, les autorités ont procédé à l’exploitation des rapports d’enquête de moralité réalisés par les services compétents du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Selon les responsables du processus, cette vérification vise à garantir le respect des principes de transparence, d’intégrité et de bonne gouvernance qui encadrent l’accès aux fonctions concernées.

Les listes publiées concernent les candidats retenus pour leur inscription au fichier national au titre des postes de Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances (DPAF) et de Spécialiste des Marchés Publics (SMP).

Les personnes inscrites dans ce fichier national pourront ainsi être prises en compte dans les procédures de nomination aux emplois concernés au sein de l’administration publique, conformément aux dispositions en vigueur.

Poste de Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances (DPAF)

Poste de de Spécialiste des Marchés Publics (SMP)