Bénin: les représentants du parlement dans plusieurs institutions connus

A l’issue de la séance plénière du mardi 13 Juin qui s’est poursuivie tard la nuit, les députés de la neuvième législature ont adopté la liste de leurs représentants au sein de diverses institutions.

Les représentants de l’Assemblée nationale au sein de la Haute cour de justice (Hcj), la Commission béninoise des droits de l’homme (Cbdh) et l’Autorité de protection des données à caractère personnel (Apdp) sont connus. Ils ont été désignés tard dans la nuit du mardi 13 juin 2023.

Selon le rapport de la commission des lois, la clé de répartition des sièges soumis à la plénière tient compte de la configuration politique de l’Assemblée nationale où siège trois groupes parlementaires: Up Le renouveau 53 députés, Les démocrates 28 députés et le Bloc républicain 28 députés.

Pour l’Autorité de protection des données à caractère personnel (Apdp), la plénière a porté son choix sur les députés Louis Dossou pour l’Up Le renouveau et Charles Toko pour le compte du groupe parlementaire Bloc républicain. Le dernier siège à pourvoir revient aux démocrates qui ont rejeté le rapport de la commission des lois.

Pour le compte de la Haute cour de justice, le groupe parlementaire Union progressiste Le renouveau a obtenu 3 sièges. Les 3 représentants de l’UP le Renouveau ont pour nom : Edouard Béhanzin, Solange Mèhou et Yacoubou Orou Sé Guéné.

Le représentant du Bloc républicain est Eustache Akpovi. C’est par 77 voix pour, 28 contre et 00 abstention que la plénière a entériné la désignation. Le dernier siège en ballottage devrait être discuté entre le Bloc républicain et Les démocrates. Cette dernière formation politique de l’opposition n’ayant pas désigné son représentant, le seul candidat du Br, Benoît Dègla en lice a obtenu 73 voix pour, 30 contre et O abstention.

Au sein de la commission béninoise des droits de l’homme, c’est Sina Ouningui Bio Gounou qui est désigné comme membre proposé par l’UP le Renouveau. Il a pour suppléant Léopold Lokossou. Le dernier siège toujours en ballotage va être discuté entre Le Bloc Républicain et Les Démocrates. Le groupe parlementaire Bloc Républicain propose les députés Sofiath Schanou Arouna comme titulaire et Karim Tidjani Mounifa en qualité de suppléante.

Point des représentants par institution

Autorité de protection des données à caractère personnel (Apdp)

Louis Dossou (Up Le renouveau),

Charles Toko (Bloc républicain),

Haute cour de justice (Hcj)

Edouard Béhanzin (Up Le renouveau),

Solange Mèhou (Up Le renouveau),



Yacoubou Orou Sé Guéné (Up Le renouveau),

Eustache Akpovi (Bloc républicain),



Benoît Dègla (Bloc républicain)

Commission béninoise des droits de l’homme (Cbdh)

Sina Ouningui Bio Gounou (Up Le renouveau),

Sofiath Schanou (Bloc républicain)