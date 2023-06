Bénin: les relevés de notes du BEPC désormais retirables en ligne

La digitalisation se poursuit dans le secteur de l’éducation au Bénin. La dernière innovation en cours est l’impression et la délivrance automatique de relevé de notes via un système électronique.

Il n’est point besoin de se déplacer à la direction des examens et concours pour se faire délivrer son relevé de notes. La digitalisation en cours dans le système éducatif a fortement simplifié la procédure. Grâce à la plateforme Educmaster, il est possible aujourd’hui de se faire imprimer et délivrer son relevé de notes du brevet d’étude du premier cycle (BEPC).

En effet, à partir de cette année scolaire, la direction des examens et concours a mis en place le retrait automatique des relevés de notes. Ainsi, les candidats à l’examen du Brevet d’études du Premier Cycle ( BEPC) n’auront plus de peine à obtenir leurs relevés de notes. Une semaine après la proclamation des résultats définitifs, les parents d’élèves pourront se rapprocher des chefs d’établissements pour demander leurs relevés.

« Le ministre a donné des instructions après avoir constaté qu’ un retard a été accusé dans la délivrance des relevés de notes du BEPC. Suite aux instructions du ministre, nous avons passé l’année scolaire à concevoir un nouveau dispositif permettant dorénavant à compter de cette édition-ci, de pouvoir rendre disponibles les relevés de notes du BEPC au plus une semaine après la proclamation définitive des résultats« , a expliqué le Directeur des Examens et Concours, Dr Roger Koudoadinou, selon des propos rapportés par Les 4 vérités.

Il faut dire que depuis l’avènement du régime de la rupture, des innovations sont entrées dans plusieurs services pour faciliter la vie aux béninois. Le secteur de l’éducation n’est pas épargné par la digitalisation de certains services. Tous les trois sous ordre de l’éducation sont en pleine réforme.

Rappelons par ailleurs que selon le calendrier de gestion des tâches et activités établi par la Direction des examens et concours, la délibération des résultats du BEPC 2023 est annoncée pour le 07 juillet 2023. Après la délibération, le samedi 08 juillet, les résultats seront disponibles sur la plateforme E-Resultats et dans les centres de composition.