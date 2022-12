Bénin: les partis politiques formés sur la coproduction de la sécurité en période électorale

Les partis politiques régulièrement enregistrés sont depuis dans la matinée de ce lundi 12 Décembre dans un atelier de formation sur la coproduction de la sécurité en période électorale.

Un atelier de formation est en cours depuis ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Initié par la Direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, cet atelier de coproduction de la sécurité en période électorale a pour objectif d’outiller les dirigeants et responsables des partis politiques sur la notion de coproduction de la sécurité et de les sensibiliser sur les comportements préventifs à adopter en vue d’assurer la sécurité des candidats, des leaders politiques et des militants pendant tout le processus électoral.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

C’est le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Séïdou en personne qui a ouvert les travaux de cet atelier en présence du président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), l’ancien ministre Sacca Lafia.

L’autorité dans son discours a fait savoir que la sécurité en période électorale est une matière délicate qui requiert la participation de tous les acteurs. A sa suite, le Directeur des partis politiques et des affaires électorales du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Monsieur Vital Gnaho a rappelé la grande responsabilité de sa direction dans le suivi des partis politiques avant d’insister sur la nécessité pour le monde politique de s’approprier son rôle dans la fourniture de la sécurité.

L’atelier initié à quelques jours du lancement des campagnes électorales en vue des élections législatives du 08 Janvier 2023 permettra ainsi aux partis politiques de cadrer leurs militants sur le terrain pour prévenir toutes les violences liées aux élections.