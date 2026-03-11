Bénin : les nominations du conseil des ministres du 11 mars 2026
Réuni en conseil des ministres ce mercredi 11 mars 2026 au Palais de la Marina, le président de la République Patrice Talon a procédé à des nominations au ministère de l’Economie et des Finances ; au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
- Ministère de l’Économie et des Finances : Monsieur Réginal KOUMAGBEAFIDE est nommé Directeur Général du Fonds d’Investissement Communal (FIC).
- Ministère de la Justice et de la Législation : Madame Aubierge Olivia Lucette HUNGBO prend la tête de l’Agence pour l’Assistance au retour des Afro-descendants
- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Le Professeur Victorien DOUGNON nommé Directeur Général de l’Agence de Télé-Enseignement cumulativement avec ses fonctions actuelles.
