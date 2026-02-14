Bénin: les maires de Segbana, Grand-Popo et Kérou installés

Plusieurs communes du Bénin se sont conformées au calendrier d’installation de leur conseil communal.

À Segbana, le conseil communal a officialisé la mise en place de son exécutif. Kora Abdoul Razack a été élu maire. Il sera secondé par Sorokou Bio, premier adjoint au maire, et Kaoula Atikou, deuxième adjoint au maire.

Dans la commune de Ouinhi, les conseillers communaux ont également porté leur choix sur une nouvelle équipe dirigeante. Zannou Bernard a été élu maire, assisté de Fatonke François en qualité de premier adjoint au maire, et de Mitchowadou Rodrigues comme deuxième adjoint.

À Grand-Popo, les travaux du conseil communal ont conduit à l’élection de Ayikpe Carlos au poste de maire.

La commune de Kérou n’est pas restée en marge de ce processus. Wari Brisso Pierre y a été élu maire. Il sera assisté par Togui Bio Yacoubou, premier adjoint au maire, et Daouda Mahamadou, deuxième adjoint au maire.

Ces différentes installations marquent le début d’une nouvelle mandature au niveau local, dans un contexte d’attentes citoyennes fortes en matière de gouvernance, de développement local et d’amélioration des conditions de vie des populations.