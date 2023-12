- Publicité-

Dans le cadre de la célébration des fêtes de Noël et de Nouvel An, les journées du Lundi 25 décembre 2023 et du Lundi 1er janvier 2024 déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national. Le Ministre du Travail et de la Fonction publique l’a fait savoir à travers un communiqué.