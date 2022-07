Bénin : les étudiants de la promotion Espoir 2022 de l’EIDS reçoivent leurs parchemins

L’Ecole internationale de détective et de stratégie (l’EIDS) que dirige le contrôleur général de la police Clovis Adanzounon depuis 2013, a procédé à la remise officielle de diplôme à ses étudiants de la promotion 2022 ce jeudi 28 juillet 2022.

Lentement mais surement, l’Ecole internationale de détective et de stratégie, un établissement de formation professionnelle élitiste en matière d’investigations, de management, d’analyses politiques et stratégiques continue inexorablement son parcours.

Ainsi, ce jeudi 28 juillet 2022, s’est tenue la neuvième édition de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants. Lors de ce rituel initié depuis 2013, le fondé de l’EIDS, Clovis Adanzounon a reconnu que les récipiendaires ont fait preuve de discipline et d’abnégation pour réussir toutes les épreuves qu’ils ont subies tant en pratique qu’en théorie. « Le diplôme que vous recevez aujourd’hui n’est pas une fin en soi. Vous devez continuer la formation pour acquérir les réflexes du métier », a-t-il recommandé.

D’après Clovis Adanzounon, les diplômes obtenus permettront aux étudiants de prendre en charge et de travailler partout dans le monde à la seule condition qu’ils soient inscrits dès leurs arrivées, dans l’ordre des détectives privés du pays d’accueil conformément aux dispositions légales de ce pays. Dans son allocution, le fondateur de l’EIDS, le contrôleur général de la police Clovis Adanzounon a annoncé la mise sur le marché depuis mai 2022 de l’ouvrage intitulé le Guide de l’Investigateur » qui permettra aux étudiants diplômés de poursuivre leur formation en continu.

La 1ère femme de l’EIDS

Le procès verbal qui a sanctionné les résultats de fin d’année a été lu par le directeur des études, Alfred Noudéfinin. A l’en croire, au total, 07 étudiants se sont inscrits dans les différentes spécialité au cours de cette année et ont planché. C’est ainsi qu’après délibération et conformément aux dispositions règlementaires exigeant 12/20 comme moyenne minimum, les 07 étudiants sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 100%.

Les résultats indiquent que l’étudiant Nyankoye Balamou est déclaré Major de la promotion Espoir 2022 alors que Michelle Migan est la première femme enregistrée par l’EIDS depuis 2013.

Les doléances des récipiendaires…

A l’issue de cette cérémonie, le récipiendaire Nyankoye Balamou, 1er et major de la promotion Espoir 2022 a exprimé son sentiment de satisfaction au nom de ses collègues et confrères. « Les jours passés dans cette école furent denses non seulement en pratique mais aussi en émotions fortes et rencontres. Toutes ces formations sont assurées par des professeurs d’université et des fonctionnaires de police de haut niveau dont des magistrats, spécialisés en droit, criminologie, en police technique et scientifique, en topographie et des experts en intelligence économique », a-t-il salué.

Pour le représentant des récipiendaires, ses collègues et lui ont appris à collecter, traiter et analyser les informations économiquement stratégiques et dit-il « comme on le dit souvent » celui qui détient l’information détient le pouvoir. Nous sommes à même de contribuer efficacement au développement économique de nos pays respectifs ».

Mais pour y parvenir, ils ont formulé des doléances à l’endroit de l’EIDS dont la possibilité de leur offrir des stages professionnels en vue de leur permettre une immersion dans la réalité, la possibilité de participer aux séances de renforcement de capacités au sein de l’EIDS et la possibilité d’assister les professeurs en vue d’apprendre le métier de formateur.

Formation dans plusieurs spécialités

Il est à noter que l’Ecole internationale de détective et de stratégie (l’EIDS) est agréé par le gouvernement béninois et assure des formations dans plusieurs spécialités dont la filature, la surveillance et la sécurité, l’investigations civiles, économiques et pénales, l’intelligence économique, la stratégique militaire et la stratégie d’entreprise.

La rentrée 2021-2022 étant finie, la prochaine rentrée de l’Ecole internationale de détective et de stratégie aura lieu le lundi 05 septembre 2022 à 09h au siège de l’institution à Cotonou.